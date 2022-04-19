https://ria.ru/20220419/evakuatsiya-1784217612.html
Эвакуированных в Первомайск жителей Попасной вывозят из-за обстрелов
Эвакуированных в Первомайск жителей Попасной вывозят из-за обстрелов - РИА Новости, 19.04.2022
Эвакуированных в Первомайск жителей Попасной вывозят из-за обстрелов
Эвакуированных в Первомайск из Попасной жителей было решено вывезти дальше от линии фронта из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, рассказал РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T07:49
2022-04-19T07:49
2022-04-19T09:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
леонид пасечник
первомайск
попасная
луганская народная республика
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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 19 апр - РИА Новости. Эвакуированных в Первомайск из Попасной жителей было решено вывезти дальше от линии фронта из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам заместитель директора Первомайского центра культуры и досуга, занимающийся вопросами гуманитарной помощи беженцам, Андрей Апполонов.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что интенсивность обстрелов Первомайска, Кировска и Донецкого в ЛНР со стороны украинских войск не снижается. Ночью, 18 апреля, украинские силовики открыли огонь по Первомайску, в том числе под обстрел попал городской центр культуры и досуга, в котором раздают гуманитарную помощь беженцам из Попасной."В основном все в тяжелом шоке (эвакуированные жители Попасной – ред.) потому, что приходится вывозить людей не только на легковых автомобилях, но и на бронетехнике. После того, что люди там пережили, они никак не могут понять, что находятся уже на более свободной территории… Люди приезжают очень испуганные, они не верят, что к ним будут нормально относиться… Вывозим людей автобусом из Первомайска в (соседний город) Стаханов", - рассказал Апполонов.
https://ria.ru/20220419/obstrel-1784208373.html
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Эвакуация жителей Попасной из Первомайска
Эвакуированных в Первомайск из Попасной жителей было решено вывезти дальше от линии фронта из-за постоянных обстрелов со стороны украинских силовиков, рассказал журналистам заместитель директора Первомайского центра культуры и досуга, занимающийся вопросами гуманитарной помощи беженцам, Андрей Апполонов.
2022-04-19T07:49
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в мире, леонид пасечник, первомайск, попасная, луганская народная республика
07:49 19.04.2022 (обновлено: 09:50 19.04.2022)
Эвакуированных в Первомайск жителей Попасной вывозят из-за обстрелов
Эвакуированных в Первомайск жителей Попасной вывозят и из этого города из-за обстрелов ВСУ