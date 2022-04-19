https://ria.ru/20220419/embargo-1784214612.html

Французский экономист предрек бунты в Европе из-за санкций против России

Французский экономист предрек бунты в Европе из-за санкций против России - РИА Новости, 19.04.2022

Французский экономист предрек бунты в Европе из-за санкций против России

Эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что спровоцирует "бунты повсюду", написал в статье для журнала Valeurs actuelles... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T06:07

2022-04-19T06:07

2022-04-19T08:23

европа

россия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

александр дель валль

в мире

экономика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что спровоцирует "бунты повсюду", написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.По его мнению, намерение ЕС запретить поставки топлива из России может разорить Европу.Экономист считает, что европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта."Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений", — полагает автор публикации.Кроме того, прогнозирует дель Валль, полный отказ от российских энергоносителей приведет к краху евро и взрыву цен.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые прежде всего затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Для Европы санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220419/embargo-1784210823.html

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https://ria.ru/20220414/pribaltika-1783495502.html

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европа, россия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, александр дель валль, в мире, экономика