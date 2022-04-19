https://ria.ru/20220419/drozdov-1784253850.html

ПСБ: в планах усиление текущих позиций и расширение географии присутствия

ПСБ: в планах усиление текущих позиций и расширение географии присутствия - РИА Новости, 19.04.2022

ПСБ: в планах усиление текущих позиций и расширение географии присутствия

В условиях экономических санкций роль импортозамещения и диверсификации ОПК возросла как никогда. О том, как идут эти процессы, о влиянии санкций на экономику и РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:26

2022-04-19T11:26

2022-04-19T11:26

экономика

псб (банк псб)

россия

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В условиях экономических санкций роль импортозамещения и диверсификации ОПК возросла как никогда. О том, как идут эти процессы, о влиянии санкций на экономику и банки, а также о том, как ПСБ помогает предприятиям в сложных условиях, рассказал в интервью РИА Новости руководитель дивизиона "Диверсификация, импортозамещение и проектное финансирование" ПСБ Антон Дроздов в рамках форума "Госзаказ".— Как вы оцениваете форум "Госзаказ"? Насыщенная повестка была у ПСБ?— Форум "Госзаказ" - это эффективная площадка для обсуждения развития сферы государственных закупок. В этом году содержательный и конструктивный диалог строился вокруг актуальных вопросов и практических решений, связанных с поддержкой российских предприятий в новых экономических условиях. ПСБ второй год подряд выступает стратегическим партнером форума, у нас здесь насыщенная и активная деловая программа. Так, уже традиционно мы организуем круглый стол по вопросам диверсификации ОПК, который собирает солидный состав участников: представители федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных организаций, бизнес-объединений, оборонных предприятий, заказчиков продукции гражданского и двойного назначения. За год, прошедший с предыдущего круглого стола, часть вопросов отрасли была решена, но возникли новые реалии, новые вызовы. В этом году в рамках нашей дискуссии мы обсудили меры господдержки и вопросы эффективного взаимодействия предприятий ОПК и малого и среднего бизнеса в сфере импортозамещения, роль банков и институтов развития в финансировании проектов диверсификации, стимулирование научных разработок, увеличение сроков планирования госзакупок, внедрение долгосрочных контрактов и ряд других вопросов.— Считаете ли вы достаточными принятые государством антикризисные меры поддержки промышленных предприятий? Какие дополнительные решения могут способствовать активному развитию импортозамещения и диверсификации?— В условиях введенных ограничительных мер со стороны США и Евросоюза правительство РФ принимает решения, призванные максимально смягчить последствия для экономики, в том числе в части развития проектов по замещению импортных комплектующих. На государственном уровне создаются благоприятные условия для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так, например, в настоящее время расширяется применение действующего механизма льготного налогообложения в этой сфере.С другой стороны, несмотря на значительную государственную поддержку, финансирование проектов на ранней стадии осложняется отсутствием заказчика разрабатываемых продуктов и реальной возможности заключения долгосрочных контрактов, а также связанной с этим сложностью спрогнозировать объемы сбыта товара. Ведь любой финансовый механизм, любое проектное финансирование в первую очередь нацелено на сбыт продукции: если не будет заинтересованного заказчика, который будет продукцию впоследствии покупать, то любая финансовая схема будет иметь большие риски. Поэтому на форуме неоднократно обсуждались вопросы необходимости внедрения и использования долгосрочных контрактов — офсетных контрактов, оффтейк-контрактов (соглашение о закупке товара, который еще не произведен - ред.). Отмечу, что ПСБ готов принимать участие в проектах диверсификации и импортозамещения на всех этапах их реализации – от стадии разработки НИОКР до выхода на серийное производство и организации последующего сбыта продукции. В частности, ПСБ может кредитовать разработки через инвестиционный фонд "ЭРА" или фонд прямых инвестиций, а также финансировать по льготной ставке организацию производства продукции гражданского и двойного назначения или выдавать льготные кредиты покупателям этой продукции.— Вы отметили, что уже снята часть барьеров, которые мешали активно продвигать диверсификацию и импортозамещение. Какие из проблем уже сегодня решены и какие новые задачи появились?— Да, многие задачи уже решены. Например, сертификат о российском происхождении товара продлен на несколько лет – ранее он действовал год. Также была осуществлена докапитализация Фонда развития промышленности, а Агентство по технологическому развитию получило возможность выдавать гранты на разработку конструкторской документации. Была расширена поддержка НИОКР путем увеличения числа направлений, для которых действует льгота по налогу на прибыль. Но потенциал для развития остается — необходимо упрощать процедуры сертификации, расширять меры поддержки предприятий, которые делают переход от опытного образца к серии и т.д.Одним из эффективных инструментов для работы в этом направлении является созданный по нашей инициативе Экспертный совет при Правительственной комиссии по импортозамещению. На Экспертном совете мы рассматриваем и готовим предложения по вопросам развития производства импортозамещающей и экспортной продукции и направляем их в Правительственную комиссию по импортозамещению.— С одной стороны, работа по снятию барьеров на пути диверсификации ОПК активно ведется, но, с другой стороны, сейчас на фоне санкционной политики происходят изменения в реальном секторе экономики в целом – промышленные компании в определенной степени пересматривают свои планы, перестраивают деятельность. Есть ли спрос на кредитование со стороны предприятий?— Спрос на кредитование, безусловно, есть. Еще год назад мы говорили о необходимости стимулировать импортозамещение, а сейчас предприниматели сами стремятся заместить уходящие с рынка иностранные компании, приходят за финансированием — уже есть и отечественные опытные образцы, и готовая серийная продукция, которая может полностью заменить импорт. Кроме того, ПСБ продолжает активно финансировать проекты по модернизации производства, по расширению производственных мощностей для выпуска импортозамещающей продукции, выдает банковские гарантии для участия в госзакупках.— Санкции коснулись и самого ПСБ – что изменилось в вашей работе и насколько вы были готовы к санкциям?— В нашей деятельности практически ничего не изменилось – мы не только были заранее готовы к санкциям и продолжаем осуществлять бизнес as usual, но и являемся одним из самых надежных банков на сегодня. Нам доверяют компании, которые формируют основу экономики страны, а также предприятия, обеспечивающие безопасность государства, – ПСБ сопровождает более 70% контрактов оборонно-промышленного комплекса. Мы изначально выстроили все банковские технологии и системы так, чтобы независимо от внешних обстоятельств не допустить ни малейшего сбоя в сопровождении и обеспечении поставок государственным заказчикам. И сегодня четко налаженные процессы во всем банке позволяют нам, как и раньше, активно развивать бизнес по всем направлениям деятельности, предоставлять поддержку населению и предприятиям, в том числе МСБ, оказавшимся под давлением на фоне изменившейся экономической ситуации. В наших планах не только дальнейшее усиление текущих позиций ПСБ, но и расширение географии присутствия банка – недавно мы начали предоставлять первые услуги населению и бизнесу Крыма, а в скором времени будем готовы предложить полную линейку наших продуктов и сервисов, включая открытие офисов на полуострове.— Расскажите подробнее про поддержку предприятий и населения - сохранил ли в новых экономических условиях банк собственные программы помощи?— ПСБ традиционно является активным участником мер государственной поддержки бизнеса и населения, и сейчас, когда внедряются новые льготные программы, мы включаемся в эту работу и предлагаем клиентам все доступные инструменты. В ряде случаев мы действуем даже шире, чем предписывают нормативные документы. Например, в ПСБ действуют собственные льготные программы финансирования по пониженным ставкам и для предприятий ОПК, и для производителей гражданской продукции. Также в ПСБ внедрена и постоянно актуализируется линейка продуктов по поддержке населения – от различных госпрограмм финансирования по пониженным ставкам до собственных и государственных программ по кредитным каникулам и реструктуризации задолженности. Банк также работает над созданием специализированных банковских продуктов для финансирования проектов диверсификации. Мы уже утвердили специальную программу льготного финансирования, позволяющую заемщикам снизить затраты на обслуживание кредита за счет субсидирования процентной ставки со стороны государства. Вместе с ФРП мы разработали продукт, который помимо выдачи гарантий поможет сократить сроки рассмотрения заявок на финансирование диверсификационных проектов и обеспечит применение всех доступных мер государственной поддержки на предприятиях ОПК. В наших планах — вывод на рынок еще ряда механизмов финансирования диверсификации с институтами развития, в том числе используя Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ.— Предприятиям ОПК периодически еще непросто взаимодействовать с компаниями гражданского сектора и выстраивать кооперационные цепочки, а ПСБ - универсальный банк, имеющий компетенции в работе как с ОПК, так и малым и средним бизнесом. Есть ли у вас механизмы, которые позволяют повысить эффективность взаимодействия в рамках проектов диверсификации?— Мы сейчас отмечаем, что предприятия ОПК пока работают, в основном, со средним бизнесом, у которого выше компетенции и техническая вооруженность, тогда как малый бизнес в свою очередь также готов быть подрядчиком для компаний оборонного комплекса. Между тем, процесс взаимодействия постепенно налаживается, и на рынке есть успешные кейсы, когда предприятия ОПК в рамках диверсификации строили на свободных или малоиспользуемых производственных площадях технопарки, куда приглашали малый и средний бизнес, передавали им часть конструкторской документации и "выращивали" из них своих подрядчиков. Хорошим примером служит технопарк в Ростовской области по производству медоборудования. Резиденты технопарка из сегмента МСБ получили доступ к технологической инфраструктуре крупнейшего регионального предприятия ОПК — к офисному, лабораторному и производственному оборудованию. Так формируется и развивается экосистема наукоемких предприятий, где рыночные и инженерные компетенции МСБ интегрируются с технологическими и экспертными возможностями ОПК. ПСБ принял участие в создании этого технопарка, и мы будем распространять наш опыт организации подобных диверсификационных технопарков в других регионах страны, что значительно простимулирует достижение цели диверсификации ОПК. Мы также активно сотрудничаем с ТПП по вопросам привлечения малого и среднего бизнеса к проектам импортозамещения и диверсификации.

https://ria.ru/20220414/platezhi-1783538226.html

https://ria.ru/20220413/komissiya-1783342311.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, псб (банк псб), россия