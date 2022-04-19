https://ria.ru/20220419/dorogi-1784296300.html

Евраев: еще 2 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Ярославской области

Евраев: еще 2 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2022

Евраев: еще 2 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил о выделении еще 2 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионе, отметив, что дополнительное... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:59

2022-04-19T13:59

2022-04-19T14:34

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

тутаев

углич

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил о выделении еще 2 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионе, отметив, что дополнительное финансирование дорожной отрасли – это решение для людей.Пресс-служба правительства региона сообщает, что во вторник Евраев выступил в Ярославской облдуме с отчетом о работе областного правительства."В этом году на ремонт и содержание дорог предусмотрено 10 миллиардов рублей. Но этого, конечно, недостаточно. Договорились с федеральным правительством о выделении еще 2 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионе. Дополнительное финансирование этой отрасли – это решение для людей", - заявил Евраев. По его словам, в этом году в порядок приведут более 400 километров региональных и муниципальных дорог.Также врио губернатора заявил, что правительство региона прорабатывает с федеральным кабмином вопрос реализации в области крупных дорожных проектов. Но наряду со строительством дорог важно развивать и транспортное сообщение, и не только наземное, подчеркнул Михаил Евраев."В планах – строительство причалов в Брейтове, Угличе, в поселке Волга Некоузского района, в Пошехонье и Тутаеве. Кроме того, организация паромной переправы в Тутаеве. Волга и Рыбинское водохранилище – это ворота в Ярославскую область. Такие же, как автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение", - рассказал глава региона.

https://ria.ru/20220323/vyruchka-1779658434.html

https://ria.ru/20220315/yaroslavl-1778343477.html

ярославская область

тутаев

углич

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

михаил евраев, ярославская область, тутаев, углич, общество