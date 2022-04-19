13:59 19.04.2022 (обновлено: 14:34 19.04.2022)
Евраев: еще 2 млрд рублей выделят на ремонт дорог в Ярославской области
На ремонт дорог в Ярославской области выделят еще два миллиарда рублей
Проведение работ . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил о выделении еще 2 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионе, отметив, что дополнительное финансирование дорожной отрасли – это решение для людей.
Пресс-служба правительства региона сообщает, что во вторник Евраев выступил в Ярославской облдуме с отчетом о работе областного правительства.
"В этом году на ремонт и содержание дорог предусмотрено 10 миллиардов рублей. Но этого, конечно, недостаточно. Договорились с федеральным правительством о выделении еще 2 миллиардов рублей на ремонт дорог в регионе. Дополнительное финансирование этой отрасли – это решение для людей", - заявил Евраев. По его словам, в этом году в порядок приведут более 400 километров региональных и муниципальных дорог.
Также врио губернатора заявил, что правительство региона прорабатывает с федеральным кабмином вопрос реализации в области крупных дорожных проектов. Но наряду со строительством дорог важно развивать и транспортное сообщение, и не только наземное, подчеркнул Михаил Евраев.
"В планах – строительство причалов в Брейтове, Угличе, в поселке Волга Некоузского района, в Пошехонье и Тутаеве. Кроме того, организация паромной переправы в Тутаеве. Волга и Рыбинское водохранилище – это ворота в Ярославскую область. Такие же, как автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение", - рассказал глава региона.