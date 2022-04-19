https://ria.ru/20220419/donor-1784294544.html

Госдума одобрила проект о расширении прав доноров

Госдума одобрила проект о расширении прав доноров - РИА Новости, 19.04.2022

Госдума одобрила проект о расширении прав доноров

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором чтении правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования вопросов... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:52

2022-04-19T13:52

2022-04-19T13:52

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила во втором чтении правительственный законопроект о совершенствовании правового регулирования вопросов донорства и трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также о создании федерального регистра таких доноров.Также депутатами было принято решение рассмотреть законопроект в третьем чтении на пленарном заседании в среду.Изменения планируется внести в законы "О трансплантации органов и (или) тканей человека" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Законопроектом предлагается распространить нормы закона о трансплантации органов на костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки.Так, пересадка органов и тканей человека, в том числе костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, допускается при наличии письменного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного живого донора и реципиента. Если реципиент несовершеннолетний или недееспособный, письменное согласие должен предоставить его родитель или законный представитель.Документ также уточняет, что органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи.В части, касающейся презумпции согласия на изъятие органов или тканей для трансплантации, законопроект запрещает такое изъятие у умершего, если медицинская организация поставлена в известность о том, что при жизни сам человек или его представители заявили о своем несогласии на изъятие.Кроме этого, живой донор, давший добровольное согласие на изъятие своих органов или тканей, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, для пересадки, наделяется правом на медицинское обследование, лечение и реабилитацию, на ознакомление с результатами его обследования оплату проезда к месту забора костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и обратно в порядке, установленном правительством РФ.Инициатива также предусматривает создание федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, самих донорских органов и их реципиентов. Порядок ведения такого регистра, в том числе сроки и порядок представления информации, правила доступа к ней, определит правительство РФ. Сведения в регистр будут направлять медицинские организации, осуществляющие типирование главного комплекса гистосовместимости, подведомственные федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. Финансирование ведение регистра будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.Помимо этого, авторы документа предлагают наделить правительство РФ полномочиями по установлению порядка финансового обеспечения указанных мероприятий.Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию законопроекта потребуется 2,909 миллиарда рублей на период 2021-2023 годов. Из них на информирование населения о социальной значимости костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток потребуется порядка 36 миллионов рублей (ежегодно по 12 млн рублей), на типирование главного комплекса гистосовместимости новых доноров для включения в регистр - порядка 1,656 миллиарда рублей (ежегодно по 552 миллионов рублей). На забор, переработку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в целях их трансплантации потребуется 914,767 миллиона рублей, на медицинское обследование потенциальных доноров - 162,256 миллиона рублей, а на обеспечение расходов на проезд доноров к месту проведения забора и обратно - порядка 33 миллионов рублей.Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправки, согласно которым лицо, намеревающееся стать донором костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, имеет право на бесплатное медицинское обследование для включения в федеральный регистр доноров. Уточняется также, что такие доноры имеют право на бесплатный проезд к месту изъятия органов и обратно за счет бюджетных ассигнований.Донорство костного мозга во всем мире анонимно, добровольно и безвозмездно. Всего в международной поисковой системе доноров костного мозга насчитывается более 30 миллионов потенциальных доноров. Крупнейшие регистры находятся в США (более 13,5 миллиона человек) и Германии (более 7,5 миллиона человек).

https://ria.ru/20220407/zakonoproekt-1782261454.html

https://ria.ru/20220217/vich-1773252341.html

https://ria.ru/20220118/vyplaty-1768338121.html

https://ria.ru/20220120/moskva-1768676416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, госдума рф, сша, германия