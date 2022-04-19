Рейтинг@Mail.ru
В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/doma-1784387158.html
В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле
В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле - РИА Новости, 19.04.2022
В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле
Порядка 80 домов оказались повреждены после обстрела расположенного неподалеку от границы с Украиной села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:21
2022-04-19T22:21
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
ситуация в днр и лнр
белгородская область
вячеслав гладков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784337810_0:267:2957:1930_1920x0_80_0_0_1eb5ab677c3750adffc147a12e10ba07.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Порядка 80 домов оказались повреждены после обстрела расположенного неподалеку от границы с Украиной села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино Грайворонского района, отметив, что там есть разрушения. Сначала губернатор сказал, что пострадала местная жительница, затем сообщил о троих пострадавших, одному из них врачи оказали помощь и отпустили. По предварительной оценке Гладкова, более 30 домов получили повреждения."Подомовой обход показал, что 76 домовладений имеют разрушения, из них 21 дом с лёгкими повреждениями - разбитыми окнами. Строительные бригады уже обошли около 30 домов и сделали соответствующие замеры по материалам, которые необходимо приобрести. С завтрашнего дня должны приступить к ремонтным работам. Также были повреждены 17 машин, с восстановлением которых будем помогать", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
украина
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784337810_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_7a986c5289d2fdf79d57f24c23a0bdc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, ситуация в днр и лнр, белгородская область, вячеслав гладков, россия
22:21 19.04.2022
 
В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле

В граничащем с Украиной белгородском селе Головчино пострадали 80 домов при обстреле

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области
Поврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Поврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Порядка 80 домов оказались повреждены после обстрела расположенного неподалеку от границы с Украиной села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино Грайворонского района, отметив, что там есть разрушения. Сначала губернатор сказал, что пострадала местная жительница, затем сообщил о троих пострадавших, одному из них врачи оказали помощь и отпустили. По предварительной оценке Гладкова, более 30 домов получили повреждения.
"Подомовой обход показал, что 76 домовладений имеют разрушения, из них 21 дом с лёгкими повреждениями - разбитыми окнами. Строительные бригады уже обошли около 30 домов и сделали соответствующие замеры по материалам, которые необходимо приобрести. С завтрашнего дня должны приступить к ремонтным работам. Также были повреждены 17 машин, с восстановлением которых будем помогать", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
Взгляд из Киева: на Украине открыто говорят о планах резать русских детей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала