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В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле

В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле - РИА Новости, 19.04.2022

В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле

Порядка 80 домов оказались повреждены после обстрела расположенного неподалеку от границы с Украиной села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:21

2022-04-19T22:21

2022-04-19T22:21

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

ситуация в днр и лнр

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Порядка 80 домов оказались повреждены после обстрела расположенного неподалеку от границы с Украиной села Головчино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Утром во вторник Гладков сообщил об обстреле села Головчино Грайворонского района, отметив, что там есть разрушения. Сначала губернатор сказал, что пострадала местная жительница, затем сообщил о троих пострадавших, одному из них врачи оказали помощь и отпустили. По предварительной оценке Гладкова, более 30 домов получили повреждения."Подомовой обход показал, что 76 домовладений имеют разрушения, из них 21 дом с лёгкими повреждениями - разбитыми окнами. Строительные бригады уже обошли около 30 домов и сделали соответствующие замеры по материалам, которые необходимо приобрести. С завтрашнего дня должны приступить к ремонтным работам. Также были повреждены 17 машин, с восстановлением которых будем помогать", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Расстояние от границы с Украиной до села Головчино составляет около 10 километров.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, украина, ситуация в днр и лнр, белгородская область, вячеслав гладков, россия