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Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2022
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Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году
Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2022
Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году
Современный центр активного долголетия в Пензе откроют в 2023 году, на его строительство выделено более 450 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:36
2022-04-19T19:36
пензенская область
общество
пензенская область
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ПЕНЗА, 19 апр - РИА Новости. Современный центр активного долголетия в Пензе откроют в 2023 году, на его строительство выделено более 450 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.По его словам, в здании на 120 мест обустроят просторные комнаты, компьютерный класс, зону для творчества, а также тренажерный зал, где с постояльцами будут заниматься инструкторы."Благоустроим и территорию вокруг центра: в проекте предусмотрены площадки для отдыха и занятия физкультурой, прогулочные зоны. Я уверен, что нам удастся создать в новом центре, который будет сдан в 2023 году, уютную атмосферу и хорошие условия. Главное, чтобы он пришелся по душе пожилым пензенцам", - добавил губернатор.
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общество, пензенская область
19:36 19.04.2022
 
Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году

Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году

© РИА Новости / Александр Викулов / Перейти в фотобанкЛюди пожилого возраста занимаются хатха-йогой
Люди пожилого возраста занимаются хатха-йогой - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Викулов
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Люди пожилого возраста занимаются хатха-йогой. Архивное фото
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ПЕНЗА, 19 апр - РИА Новости. Современный центр активного долголетия в Пензе откроют в 2023 году, на его строительство выделено более 450 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"Мы продолжаем создавать комфортные условия для жизни людей старшего поколения. В этом году начали строить центр активного долголетия в Пензе. Отмечу, что благодаря федеральной поддержке нам удастся построить действительно современный центр на базе пензенского дома ветеранов, который будет существенно отличаться от других. На его создание выделено более 450 миллионов рублей", - написал Мельниченко в Telegram.
По его словам, в здании на 120 мест обустроят просторные комнаты, компьютерный класс, зону для творчества, а также тренажерный зал, где с постояльцами будут заниматься инструкторы.
"Благоустроим и территорию вокруг центра: в проекте предусмотрены площадки для отдыха и занятия физкультурой, прогулочные зоны. Я уверен, что нам удастся создать в новом центре, который будет сдан в 2023 году, уютную атмосферу и хорошие условия. Главное, чтобы он пришелся по душе пожилым пензенцам", - добавил губернатор.
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