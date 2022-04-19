https://ria.ru/20220419/dolgoletie-1784370088.html

Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году

Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2022

Современный центр активного долголетия появится в Пензе в 2023 году

Современный центр активного долголетия в Пензе откроют в 2023 году, на его строительство выделено более 450 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:36

2022-04-19T19:36

2022-04-19T19:36

пензенская область

общество

пензенская область

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ПЕНЗА, 19 апр - РИА Новости. Современный центр активного долголетия в Пензе откроют в 2023 году, на его строительство выделено более 450 миллионов рублей, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.По его словам, в здании на 120 мест обустроят просторные комнаты, компьютерный класс, зону для творчества, а также тренажерный зал, где с постояльцами будут заниматься инструкторы."Благоустроим и территорию вокруг центра: в проекте предусмотрены площадки для отдыха и занятия физкультурой, прогулочные зоны. Я уверен, что нам удастся создать в новом центре, который будет сдан в 2023 году, уютную атмосферу и хорошие условия. Главное, чтобы он пришелся по душе пожилым пензенцам", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220131/zemlekop-1769809583.html

пензенская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, пензенская область