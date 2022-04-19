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У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
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Культура
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У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ
У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ
Новым прокатчиком "Сердца Пармы" стала компания "Централ Партнершип", пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в Telegram-канале со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:47
2022-04-19T18:47
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новым прокатчиком "Сердца Пармы" стала компания "Централ Партнершип", пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в Telegram-канале со ссылкой на свои источники. В "Сердце Пармы" рассказывается о противостоянии Великого Московского княжества и уральской пармы, пермских земель, населенных язычниками. Главный герой — князь Михаил, влюбившийся в ведьму-ламию Тиче. Его образ воплотил Александр Кузнецов. Лента выйдет в прокат, как и было заявлено ранее, 6 октября 2022 года, утверждает БК.
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новости культуры, кино и сериалы
18:47 19.04.2022
 
У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ

"Бюллетень кинопрокатчика": "Централ Партнершип" выпустит "Сердце Пармы" вместо Disney

© Amalgama Studio (2021)Кадр из фильма "Сердце Пармы"
Кадр из фильма Сердце Пармы
© Amalgama Studio (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новым прокатчиком "Сердца Пармы" стала компания "Централ Партнершип", пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.
"Ранее картина Антона Мегердичева по роману Алексея Иванова входила в пакет Disney", — говорится в публикации.
В "Сердце Пармы" рассказывается о противостоянии Великого Московского княжества и уральской пармы, пермских земель, населенных язычниками. Главный герой — князь Михаил, влюбившийся в ведьму-ламию Тиче. Его образ воплотил Александр Кузнецов.
Лента выйдет в прокат, как и было заявлено ранее, 6 октября 2022 года, утверждает БК.
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