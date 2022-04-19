https://ria.ru/20220419/disney-1784337392.html

У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ

У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

У "Сердца Пармы" появился новый прокатчик вместо Disney, пишет СМИ

Новым прокатчиком "Сердца Пармы" стала компания "Централ Партнершип", пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в Telegram-канале со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:47

2022-04-19T18:47

2022-04-19T18:47

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новым прокатчиком "Сердца Пармы" стала компания "Централ Партнершип", пишет "Бюллетень кинопрокатчика" (БК) в Telegram-канале со ссылкой на свои источники. В "Сердце Пармы" рассказывается о противостоянии Великого Московского княжества и уральской пармы, пермских земель, населенных язычниками. Главный герой — князь Михаил, влюбившийся в ведьму-ламию Тиче. Его образ воплотил Александр Кузнецов. Лента выйдет в прокат, как и было заявлено ранее, 6 октября 2022 года, утверждает БК.

https://ria.ru/20220418/paramount-1784068436.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы