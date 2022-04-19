https://ria.ru/20220419/diplomatiya-1784159039.html
Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии
Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии - РИА Новости, 19.04.2022
Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии
Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:00
2022-04-19T09:00
2022-04-19T09:00
общество
самарский университет
фарит мухаметшин
россия
африка
китай
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе российской дипломатии "Интеграционные процессы в современном мире: проблемы и перспективы", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.С приветственным словом к участникам мероприятия и к студентам вуза обратился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Он отметил, что мероприятие проходит в крайне непростое время и в условиях довольно сложной ситуации в мире.Директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков в своем выступлении рассказал об информационной интеграции и медийном сотрудничестве России со странами Африки. В частности, он обратил внимание на важность формирования положительного медийного образа России как необходимого условия для сотрудничества с компаниями и государствами Африканского континента.По его словам, МИА "Россия сегодня" со своей стороны предлагает африканским коллегам свои ресурсы и продукты, которые пользуются огромным спросом. В результате, сегодня у агентства есть партнеры в 80 процентах африканских стран."Пандемия COVID-19 показала, что на одну тему может быть много разных взглядов. Информация западных информагентств мало отличается друг от друга, и представители африканских СМИ обращаются за альтернативными взглядами и источниками информации к нам и в Китай. Это позволяет выстраивать многополярность", — подчеркнул он."Неделя российской дипломатии" проводится в Самарском университете им. Королева уже в третий раз, и ее участники — ведущие специалисты российских университетов и академических институтов, сотрудники МИД России и дипломаты высокого ранга, включая Чрезвычайных и Полномочных послов, действующих сотрудников и ветеранов дипломатической службы, обладающих большим опытом работы в разных странах мира, отметил ректор университета Владимир Богатырев."Таким образом студенты, обучающиеся в университете по направлению подготовки "Международные отношения", могут не только расширить свой кругозор и повысить уровень знаний, но и вступить в диалог с теми, кто непосредственно участвовал и участвует в развитии международных отношений, в решении международных проблем и межкультурной коммуникации", — заключил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, самарский университет, фарит мухаметшин, россия, африка, китай, навигатор абитуриента
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе российской дипломатии "Интеграционные процессы в современном мире: проблемы и перспективы", которая стартовала в Самарском университете
на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.
С приветственным словом к участникам мероприятия и к студентам вуза обратился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Он отметил, что мероприятие проходит в крайне непростое время и в условиях довольно сложной ситуации в мире.
"Отрадно, что Региональный центр публичной дипломатии и международных отношений продолжает развиваться, не останавливается на достигнутом, постепенно набирает опыт и осваивает новые сферы деятельности. Уверен, результатом ваших дискуссий станут содержательные и практически ориентированные рекомендации, которые будут полезны как в процессе вашего обучения, так и в дальнейшей работе", — подчеркнул он.
Директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков в своем выступлении рассказал об информационной интеграции и медийном сотрудничестве России со странами Африки. В частности, он обратил внимание на важность формирования положительного медийного образа России как необходимого условия для сотрудничества с компаниями и государствами Африканского континента.
"Подавляющее большинство африканских СМИ – развивающиеся медиакомпании, которые вынуждены искать любые формы поддержки у крупных игроков на мировой арене. У наших коллег из западных стран создана фантастическая ресурсная база, которая позволяет им вступать в инфопартнерство за месяц. Они делятся легко своим опытом, ресурсами и корреспондентами. Но на выходе мы получаем серьезную ангажированность африканских СМИ".
Василий Пушков
директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня"
По его словам, МИА "Россия сегодня" со своей стороны предлагает африканским коллегам свои ресурсы и продукты, которые пользуются огромным спросом. В результате, сегодня у агентства есть партнеры в 80 процентах африканских стран.
"Пандемия COVID-19 показала, что на одну тему может быть много разных взглядов. Информация западных информагентств мало отличается друг от друга, и представители африканских СМИ обращаются за альтернативными взглядами и источниками информации к нам и в Китай. Это позволяет выстраивать многополярность", — подчеркнул он.
"Неделя российской дипломатии" проводится в Самарском университете им. Королева уже в третий раз, и ее участники — ведущие специалисты российских университетов и академических институтов, сотрудники МИД России и дипломаты высокого ранга, включая Чрезвычайных и Полномочных послов, действующих сотрудников и ветеранов дипломатической службы, обладающих большим опытом работы в разных странах мира, отметил ректор университета Владимир Богатырев.
"Таким образом студенты, обучающиеся в университете по направлению подготовки "Международные отношения", могут не только расширить свой кругозор и повысить уровень знаний, но и вступить в диалог с теми, кто непосредственно участвовал и участвует в развитии международных отношений, в решении международных проблем и межкультурной коммуникации", — заключил он.