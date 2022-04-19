https://ria.ru/20220419/diplomatiya-1784159039.html

Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии

Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии - РИА Новости, 19.04.2022

Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии

Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:00

2022-04-19T09:00

2022-04-19T09:00

общество

самарский университет

фарит мухаметшин

россия

африка

китай

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе российской дипломатии "Интеграционные процессы в современном мире: проблемы и перспективы", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.С приветственным словом к участникам мероприятия и к студентам вуза обратился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Он отметил, что мероприятие проходит в крайне непростое время и в условиях довольно сложной ситуации в мире.Директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков в своем выступлении рассказал об информационной интеграции и медийном сотрудничестве России со странами Африки. В частности, он обратил внимание на важность формирования положительного медийного образа России как необходимого условия для сотрудничества с компаниями и государствами Африканского континента.По его словам, МИА "Россия сегодня" со своей стороны предлагает африканским коллегам свои ресурсы и продукты, которые пользуются огромным спросом. В результате, сегодня у агентства есть партнеры в 80 процентах африканских стран."Пандемия COVID-19 показала, что на одну тему может быть много разных взглядов. Информация западных информагентств мало отличается друг от друга, и представители африканских СМИ обращаются за альтернативными взглядами и источниками информации к нам и в Китай. Это позволяет выстраивать многополярность", — подчеркнул он."Неделя российской дипломатии" проводится в Самарском университете им. Королева уже в третий раз, и ее участники — ведущие специалисты российских университетов и академических институтов, сотрудники МИД России и дипломаты высокого ранга, включая Чрезвычайных и Полномочных послов, действующих сотрудников и ветеранов дипломатической службы, обладающих большим опытом работы в разных странах мира, отметил ректор университета Владимир Богатырев."Таким образом студенты, обучающиеся в университете по направлению подготовки "Международные отношения", могут не только расширить свой кругозор и повысить уровень знаний, но и вступить в диалог с теми, кто непосредственно участвовал и участвует в развитии международных отношений, в решении международных проблем и межкультурной коммуникации", — заключил он.

https://na.ria.ru/20200310/1568236975.html

россия

африка

китай

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общество, самарский университет, фарит мухаметшин, россия, африка, китай, навигатор абитуриента