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Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии - РИА Новости, 19.04.2022
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Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии
Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии - РИА Новости, 19.04.2022
Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии
Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:00
2022-04-19T09:00
общество
самарский университет
фарит мухаметшин
россия
африка
китай
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе российской дипломатии "Интеграционные процессы в современном мире: проблемы и перспективы", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.С приветственным словом к участникам мероприятия и к студентам вуза обратился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Он отметил, что мероприятие проходит в крайне непростое время и в условиях довольно сложной ситуации в мире.Директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков в своем выступлении рассказал об информационной интеграции и медийном сотрудничестве России со странами Африки. В частности, он обратил внимание на важность формирования положительного медийного образа России как необходимого условия для сотрудничества с компаниями и государствами Африканского континента.По его словам, МИА "Россия сегодня" со своей стороны предлагает африканским коллегам свои ресурсы и продукты, которые пользуются огромным спросом. В результате, сегодня у агентства есть партнеры в 80 процентах африканских стран."Пандемия COVID-19 показала, что на одну тему может быть много разных взглядов. Информация западных информагентств мало отличается друг от друга, и представители африканских СМИ обращаются за альтернативными взглядами и источниками информации к нам и в Китай. Это позволяет выстраивать многополярность", — подчеркнул он."Неделя российской дипломатии" проводится в Самарском университете им. Королева уже в третий раз, и ее участники — ведущие специалисты российских университетов и академических институтов, сотрудники МИД России и дипломаты высокого ранга, включая Чрезвычайных и Полномочных послов, действующих сотрудников и ветеранов дипломатической службы, обладающих большим опытом работы в разных странах мира, отметил ректор университета Владимир Богатырев."Таким образом студенты, обучающиеся в университете по направлению подготовки "Международные отношения", могут не только расширить свой кругозор и повысить уровень знаний, но и вступить в диалог с теми, кто непосредственно участвовал и участвует в развитии международных отношений, в решении международных проблем и межкультурной коммуникации", — заключил он.
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общество, самарский университет, фарит мухаметшин, россия, африка, китай, навигатор абитуриента
09:00 19.04.2022
 

Процессы мировой интеграции стали темой Недели российской дипломатии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина с портфелем на эскалаторе
Мужчина с портфелем на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ведущие ученые, сотрудники МИД РФ и ветераны дипломатической службы обсуждают взаимодействие России со странами Африки, Латинской Америки и ЕАЭС на III Неделе российской дипломатии "Интеграционные процессы в современном мире: проблемы и перспективы", которая стартовала в Самарском университете на площадке Регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова.
С приветственным словом к участникам мероприятия и к студентам вуза обратился заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Он отметил, что мероприятие проходит в крайне непростое время и в условиях довольно сложной ситуации в мире.

"Отрадно, что Региональный центр публичной дипломатии и международных отношений продолжает развиваться, не останавливается на достигнутом, постепенно набирает опыт и осваивает новые сферы деятельности. Уверен, результатом ваших дискуссий станут содержательные и практически ориентированные рекомендации, которые будут полезны как в процессе вашего обучения, так и в дальнейшей работе", — подчеркнул он.

Директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня" Василий Пушков в своем выступлении рассказал об информационной интеграции и медийном сотрудничестве России со странами Африки. В частности, он обратил внимание на важность формирования положительного медийного образа России как необходимого условия для сотрудничества с компаниями и государствами Африканского континента.

"Подавляющее большинство африканских СМИ – развивающиеся медиакомпании, которые вынуждены искать любые формы поддержки у крупных игроков на мировой арене. У наших коллег из западных стран создана фантастическая ресурсная база, которая позволяет им вступать в инфопартнерство за месяц. Они делятся легко своим опытом, ресурсами и корреспондентами. Но на выходе мы получаем серьезную ангажированность африканских СМИ".

Директор Дирекции международного сотрудничества МИА Россия сегодня Василий Пушков
Василий Пушков
директор по международному сотрудничеству МИА "Россия сегодня"
По его словам, МИА "Россия сегодня" со своей стороны предлагает африканским коллегам свои ресурсы и продукты, которые пользуются огромным спросом. В результате, сегодня у агентства есть партнеры в 80 процентах африканских стран.
"Пандемия COVID-19 показала, что на одну тему может быть много разных взглядов. Информация западных информагентств мало отличается друг от друга, и представители африканских СМИ обращаются за альтернативными взглядами и источниками информации к нам и в Китай. Это позволяет выстраивать многополярность", — подчеркнул он.
Кирилл Осинцев - РИА Новости, 1920, 10.03.2020
10 марта 2020, 09:00
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"Неделя российской дипломатии" проводится в Самарском университете им. Королева уже в третий раз, и ее участники — ведущие специалисты российских университетов и академических институтов, сотрудники МИД России и дипломаты высокого ранга, включая Чрезвычайных и Полномочных послов, действующих сотрудников и ветеранов дипломатической службы, обладающих большим опытом работы в разных странах мира, отметил ректор университета Владимир Богатырев.
"Таким образом студенты, обучающиеся в университете по направлению подготовки "Международные отношения", могут не только расширить свой кругозор и повысить уровень знаний, но и вступить в диалог с теми, кто непосредственно участвовал и участвует в развитии международных отношений, в решении международных проблем и межкультурной коммуникации", — заключил он.
 
ОбществоСамарский университетФарит МухаметшинРоссияАфрикаКитайНавигатор абитуриента
 
 
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