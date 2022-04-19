https://ria.ru/20220419/delisting-1784338200.html

Эксперт: делистинг акций российских компаний сократит отток капитала из РФ

Эксперт: делистинг акций российских компаний сократит отток капитала из РФ - РИА Новости, 19.04.2022

Эксперт: делистинг акций российских компаний сократит отток капитала из РФ

Исключение акций российских компаний из котировальных списков на западных биржах позволит увеличить ликвидность ценных бумаг на российском рынке, сократить... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:50

2022-04-19T16:50

2022-04-19T16:50

роснефть

экономика

россия

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Исключение акций российских компаний из котировальных списков на западных биржах позволит увеличить ликвидность ценных бумаг на российском рынке, сократить отток капитала, считает инвестиционный стратег управляющей компании "Арикапитал", эксперт ИнфоТЭК Сергей Суверов.Минимизация рисковСогласно изменениям российского законодательства, обращение российских ценных бумаг на иностранных биржах будет запрещено, и ADR (American Depositary Receipt) – то есть, производные инструменты (расписки) на акции российских компаний, обращающиеся на американских биржах, будут конвертированы в российские бумаги. При этом запрет затронет не всех эмитентов."Исключения есть. Это компании, которые работают в России, но выбрали юрисдикцию другого государства", - заявил РИА Новости Суверов.К числу таких компаний можно отнести, например, Fix Price, TCS, Яндекс, X5, O’KEY Group."Возможно, эти компании будут работать и так, но если какие-то проблемы возникнут, им придется перерегистрироваться в России", - отметил эксперт.Среди компаний нефтегазового сектора большие программы депозитарных расписок ADR и ГДР (глобальные депозитарные расписки, не обязательно выданные в США) действуют у "Газпрома", "Лукойла", "Новатэка", "Татнефти" и "Сургутнефтегаза". По мысли эксперта, переключение акций российских предприятий нефтегазового сектораа на Московскую биржу позволит минимизировать риски неконтролируемого оборота расписок за рубежом, возможной консолидации значительных пакетов в одних руках по "бросовой" цене и, как следствие, перераспределения корпоративного контроля.Особняком стоит компания "Роснефть", программа ГДР которой составляет всего 4%, а основной объем торгов происходит на Московской бирже."Роснефть" сейчас достаточно привлекательная компания, потому что 50% экспорта приходится на Китай, и она менее прочих зависит от сокращения экспорта на Запад. В этом плане она находится в более выгодном положении в сравнении с другими компаниями российского нефтегазового сектора", - констатировал Суверов.Плюсы и минусыБезусловно, делистинг с западных бирж негативно повлияет на процессы как первичного размещения на бирже новых акций (IPO), так и ценных бумаг отечественных компаний, принадлежащих другим владельцам (SPO), поскольку значительную часть выпусков покупали иностранцы. Сейчас же далеко не все смогут покупать акции в России, и база инвесторов неминуемо сузится.Тем не менее, по мнению эксперта, в ситуации с делистингом есть и плюсы."Торги будут проводиться на одной бирже, это повысит ликвидность акций и позволит увеличить роль розничных инвесторов именно в России. Большее значение получат российские розничные инвесторы", - отметил Суверов.Также, по мнению эксперта, делистинг сократит отток капитала из России.В качестве возможного варианта развития событий, Суверов приводит пример фондового рынка Ирана – страны, чья экономика долгие годы работает в условиях санкций.

https://ria.ru/20220416/birzha-1783877932.html

https://ria.ru/20220419/aktsii-1784321373.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

роснефть, экономика, россия