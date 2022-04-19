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ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково
ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково - РИА Новости, 19.04.2022
ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково
Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:59
2022-04-19T19:59
2022-04-19T20:51
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Кроме того, российские военные уничтожили 140 самолетов и 490 беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков на брифинге.По его словам, также уничтожены 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков: В районе Барвенково уничтожена пусковая установка ЗРК "Бук-М1"
Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
2022-04-19T19:59
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РИА Новости
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россия, украина, в мире
19:59 19.04.2022 (обновлено: 20:51 19.04.2022)
ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково
ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново - Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное
, Славянск
и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники", - сказал Конашенков.
Он добавил, что в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1"
.
Кроме того, российские военные уничтожили 140 самолетов и 490 беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков на брифинге.
По его словам, также уничтожены 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.