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ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково

ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково - РИА Новости, 19.04.2022

ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково

Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:59

2022-04-19T19:59

2022-04-19T20:51

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он добавил, что в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Кроме того, российские военные уничтожили 140 самолетов и 490 беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса", - сказал Конашенков на брифинге.По его словам, также уничтожены 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Конашенков: В районе Барвенково уничтожена пусковая установка ЗРК "Бук-М1" Ударами высокоточных ракет ВС РФ уничтожили 180 военных и 15 единиц бронетехники Украины, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". 2022-04-19T19:59 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире