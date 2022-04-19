Главы энергокомпаний Британии призвали власти принять меры из-за роста цен
Главы энергокомпаний Британии призвали власти принять меры из-за роста цен на топливо
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 апр - РИА Новости. Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании призвали правительство страны предпринять беспрецедентные меры в связи с ростом цен на топливо, сообщает телеканал Sky News.
"Руководители крупнейших энергетических компаний призвали правительство вмешаться с беспрецедентными мерами, чтобы предотвратить кризис топливной нищеты (нехватку денег у населения на оплату счетов за энергию - ред.) следующей зимой", - отмечает телеканал.
Sky News подчеркивает, что главы компаний заявили членам парламента, что ожидают увеличения числа людей, испытывающих финансовые затруднения в ближайшие месяцы в преддверии очередного ожидаемого повышения ценового порога на энергию в октябре.
В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год и составят около 2000 фунтов. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель-сентябрь) и на зимний (октябрь-март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.