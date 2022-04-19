https://ria.ru/20220419/britaniya-1784326515.html

Главы энергокомпаний Британии призвали власти принять меры из-за роста цен

Главы энергокомпаний Британии призвали власти принять меры из-за роста цен - РИА Новости, 19.04.2022

Главы энергокомпаний Британии призвали власти принять меры из-за роста цен

Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании призвали правительство страны предпринять беспрецедентные меры в связи с ростом цен на топливо, сообщает РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:04

2022-04-19T16:04

2022-04-19T16:04

великобритания

цены на нефть

экономика

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ЛОНДОН, 19 апр - РИА Новости. Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании призвали правительство страны предпринять беспрецедентные меры в связи с ростом цен на топливо, сообщает телеканал Sky News.Sky News подчеркивает, что главы компаний заявили членам парламента, что ожидают увеличения числа людей, испытывающих финансовые затруднения в ближайшие месяцы в преддверии очередного ожидаемого повышения ценового порога на энергию в октябре.В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год и составят около 2000 фунтов. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель-сентябрь) и на зимний (октябрь-март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.

https://ria.ru/20220419/gaz-1784216940.html

великобритания

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

великобритания, цены на нефть, экономика