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Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной - РИА Новости, 19.04.2022
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Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной - РИА Новости, 19.04.2022
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной
Налоговая служба Великобритании намерена отозвать у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:01
2022-04-19T19:11
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости. Налоговая служба Великобритании намерена отозвать у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, следует из заявления ведомства."Управление по налоговым и таможенным пошлинам предлагает лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, ограничив доступ к определенным льготным режимам в Великобритании для будущих инвестиций в ценные бумаги на Московской бирже", — говорится в сообщении.При этом доступ к льготам для действующих инвестиций останется неизменным, добавили в ведомстве.Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных биржах, пользуются некоторыми налоговыми льготами. Если Мосбиржу лишат этого статуса, то в будущем у инвесторов не будет доступа к таким льготам, но уже существующие инвестиции будут защищены.Акции на самой Московской бирже на эти планы не отреагировали и продолжают терять немногим более трех процентов.
https://ria.ru/20220419/vstrecha-1784311784.html
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в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
16:01 19.04.2022 (обновлено: 19:11 19.04.2022)
 
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной

Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГрафики на планшете трейдера
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости. Налоговая служба Великобритании намерена отозвать у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, следует из заявления ведомства.
"Управление по налоговым и таможенным пошлинам предлагает лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, ограничив доступ к определенным льготным режимам в Великобритании для будущих инвестиций в ценные бумаги на Московской бирже", — говорится в сообщении.
При этом доступ к льготам для действующих инвестиций останется неизменным, добавили в ведомстве.
Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных биржах, пользуются некоторыми налоговыми льготами. Если Мосбиржу лишат этого статуса, то в будущем у инвесторов не будет доступа к таким льготам, но уже существующие инвестиции будут защищены.
Акции на самой Московской бирже на эти планы не отреагировали и продолжают терять немногим более трех процентов.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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