https://ria.ru/20220419/birzha-1784324817.html
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной - РИА Новости, 19.04.2022
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной
Налоговая служба Великобритании намерена отозвать у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, следует из заявления ведомства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:01
2022-04-19T16:01
2022-04-19T19:11
в мире
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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ЛОНДОН, 19 апр — РИА Новости. Налоговая служба Великобритании намерена отозвать у Мосбиржи статус признанной фондовой биржи, следует из заявления ведомства."Управление по налоговым и таможенным пошлинам предлагает лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи, ограничив доступ к определенным льготным режимам в Великобритании для будущих инвестиций в ценные бумаги на Московской бирже", — говорится в сообщении.При этом доступ к льготам для действующих инвестиций останется неизменным, добавили в ведомстве.Статус признанной фондовой биржи присваивается для налоговых целей, чтобы квалифицировать фондовые рынки. Ценные бумаги, которые торгуются на признанных биржах, пользуются некоторыми налоговыми льготами. Если Мосбиржу лишат этого статуса, то в будущем у инвесторов не будет доступа к таким льготам, но уже существующие инвестиции будут защищены.Акции на самой Московской бирже на эти планы не отреагировали и продолжают терять немногим более трех процентов.
https://ria.ru/20220419/vstrecha-1784311784.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
16:01 19.04.2022 (обновлено: 19:11 19.04.2022)
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной
Налоговая служба Великобритании намерена лишить Мосбиржу статуса признанной фондовой биржи