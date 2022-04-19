12:20 19.04.2022 (обновлено: 12:25 19.04.2022)
Российские силовики задержали группу мародеров в Харьковской области
Российские силовики задержали группу мародеров в Купянске Харьковской области
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
КУПЯНСК (Харьковская область), 19 апр - РИА Новости. Российские силовики задержали группу мародёров в подконтрольном вооруженным силам РФ городе Купянск Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель военно-гражданской администрации.
"В городе были мародёры, грабившие магазины и дома, их задержали. Задерживали российские силовики, которые вместе с представителями МВД Луганской народной республики обеспечивают порядок в Купянске", - сказал собеседник агентства.
В целом, как передаёт корреспондент РИА Новости, обстановка в городе спокойная. Работает военно-гражданская администрация, в школах идет учебный процесс, открыт рынок и некоторые магазины.
Купянск, третий по величине город Харьковской области, находится под контролем российских силовиков уже месяц, 22 марта Росгвардия сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости - крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенку, масло.
Украинские власти обвинили мэра города Геннадия Мацегору в госизмене из-за сотрудничества с Россией, по его словам, сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковске его дочь, а семье поступали угрозы расправы над ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты.