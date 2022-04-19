https://ria.ru/20220419/bezopasnost-1784268262.html

Российские силовики задержали группу мародеров в Харьковской области

Российские силовики задержали группу мародеров в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2022

Российские силовики задержали группу мародеров в Харьковской области

Российские силовики задержали группу мародёров в подконтрольном вооруженным силам РФ городе Купянск Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:20

2022-04-19T12:20

2022-04-19T12:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вячеслав володин

харьковская область

россия

ивано-франковск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

служба безопасности украины

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КУПЯНСК (Харьковская область), 19 апр - РИА Новости. Российские силовики задержали группу мародёров в подконтрольном вооруженным силам РФ городе Купянск Харьковской области, сообщил РИА Новости представитель военно-гражданской администрации.В целом, как передаёт корреспондент РИА Новости, обстановка в городе спокойная. Работает военно-гражданская администрация, в школах идет учебный процесс, открыт рынок и некоторые магазины.Купянск, третий по величине город Харьковской области, находится под контролем российских силовиков уже месяц, 22 марта Росгвардия сообщала о том, что доставила в город более 80 тонн гуманитарной помощи, жителям раздали продовольственные наборы с продуктами первой необходимости - крупы, макароны, сахар, консервы, чай, сгущенку, масло.Украинские власти обвинили мэра города Геннадия Мацегору в госизмене из-за сотрудничества с Россией, по его словам, сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковске его дочь, а семье поступали угрозы расправы над ней. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эту ситуацию чудовищной и призвал мировое сообщество посмотреть видеообращение мэра Купянска, на кадрах которого украинские националисты избивают людей, а в домах размещают танки и пулемёты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/prilepin-1783819677.html

харьковская область

россия

ивано-франковск

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Мадина Моргоева

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