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"Вот кто управляет США". В Сети высмеяли новое видео с Байденом - РИА Новости, 19.04.2022
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"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" Байден вновь всех удивил
"Вот кто управляет США". В Сети высмеяли новое видео с Байденом - РИА Новости, 19.04.2022
"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" Байден вновь всех удивил
Пользователи Twitter активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:46
2022-04-19T15:52
в мире
сша
камала харрис
сирия
ливия
владимир путин
джо байден
дженнифер псаки
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика.Накануне администрация Белого дома провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подошел большой пасхальный кролик и увел его.Некоторые комментаторы решили, что внутри костюма был кто-то из близкого окружения президента США."Таааак, его охрана теперь наряжается в пасхальных кроликов?" — задалась вопросом Lilleth."Внутри была его Джилл", — полагает Sparky Jabrones.Другие пользователи пришли к выводу, что страной на самом деле управляет не Байден."Наконец-то у нас есть ответ на вопрос, кто на самом деле управляет США. Не какой-то там компьютерный гений и не военная машина, а пасхальный кролик", — заявил tonk million."Видно, что кролик настоящий, а вот президент выдуманный", — отметила Happy lady.Нашлись и те, кто решил обсудить тему здоровья американского лидера."Это доказательство того, что он не здоров. Сначала я думала, что он шутит, но нет", — убеждена Shanta."Байден в стране чудес", — пошутил Paul Scalice.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220418/bayden-1784201624.html
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в мире, сша, камала харрис, сирия, ливия, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, джилл байден
14:46 19.04.2022 (обновлено: 15:52 19.04.2022)
 
"Вот кто управляет США". В Сети высмеяли новое видео с Байденом

Пользователи Twitter высмеяли президента США Байдена после видео с пасхальной церемонии

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи. 18 апреля 2022
Президент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи. 18 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден во время мероприятия по случаю празднования Католической Пасхи. 18 апреля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика.
Накануне администрация Белого дома провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подошел большой пасхальный кролик и увел его.
Некоторые комментаторы решили, что внутри костюма был кто-то из близкого окружения президента США.
"Псаки в костюме кролика", — считает Robert tomkins.
"Таааак, его охрана теперь наряжается в пасхальных кроликов?" — задалась вопросом Lilleth.
"Внутри была его Джилл", — полагает Sparky Jabrones.
Американский президент Джо Байден с женой Джилл во время праздничной пасхальной церемонии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 23:01
Указания для Байдена случайно попали в прямой эфир
Другие пользователи пришли к выводу, что страной на самом деле управляет не Байден.
"Наконец-то у нас есть ответ на вопрос, кто на самом деле управляет США. Не какой-то там компьютерный гений и не военная машина, а пасхальный кролик", — заявил tonk million.
"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" — написал David Rader.
"Видно, что кролик настоящий, а вот президент выдуманный", — отметила Happy lady.
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 10:57
Байден лишился поддержки поколения Z
Нашлись и те, кто решил обсудить тему здоровья американского лидера.
"Это доказательство того, что он не здоров. Сначала я думала, что он шутит, но нет", — убеждена Shanta.
"Байден в стране чудес", — пошутил Paul Scalice.
"Весь мир наблюдает за тем, как нашего президента водят словно собаку на поводке! Как долго демократы будут продолжать унижать себя и страну этой псевдоадминистрацией? Какой позор для Америки!" — заключила Alice.
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден уходит после окончания пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе, в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 16:16Сказано в эфире
И скучно, и грустно, и некому руку подать. Байден исполнил коронный номер
 
В миреСШАКамала ХаррисСирияЛивияВладимир ПутинДжо БайденДженнифер ПсакиДжилл Байден
 
 
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