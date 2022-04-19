https://ria.ru/20220419/bayden-1784307542.html
"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" Байден вновь всех удивил
"Вот кто управляет США". В Сети высмеяли новое видео с Байденом - РИА Новости, 19.04.2022
"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" Байден вновь всех удивил
Пользователи Twitter активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:46
2022-04-19T14:46
2022-04-19T15:52
в мире
сша
камала харрис
сирия
ливия
владимир путин
джо байден
дженнифер псаки
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика.Накануне администрация Белого дома провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подошел большой пасхальный кролик и увел его.Некоторые комментаторы решили, что внутри костюма был кто-то из близкого окружения президента США."Таааак, его охрана теперь наряжается в пасхальных кроликов?" — задалась вопросом Lilleth."Внутри была его Джилл", — полагает Sparky Jabrones.Другие пользователи пришли к выводу, что страной на самом деле управляет не Байден."Наконец-то у нас есть ответ на вопрос, кто на самом деле управляет США. Не какой-то там компьютерный гений и не военная машина, а пасхальный кролик", — заявил tonk million."Видно, что кролик настоящий, а вот президент выдуманный", — отметила Happy lady.Нашлись и те, кто решил обсудить тему здоровья американского лидера."Это доказательство того, что он не здоров. Сначала я думала, что он шутит, но нет", — убеждена Shanta."Байден в стране чудес", — пошутил Paul Scalice.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220418/bayden-1784201624.html
https://ria.ru/20220418/bayden-1784045709.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220415/bayden-1783753535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, сирия, ливия, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, джилл байден
14:46 19.04.2022 (обновлено: 15:52 19.04.2022)
"Вот кто управляет США". В Сети высмеяли новое видео с Байденом
Пользователи Twitter высмеяли президента США Байдена после видео с пасхальной церемонии
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика.
Накануне администрация Белого дома провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подошел большой пасхальный кролик и увел его.
Некоторые комментаторы решили, что внутри костюма был кто-то из близкого окружения президента США.
"Псаки в костюме кролика", — считает Robert tomkins.
"Таааак, его охрана теперь наряжается в пасхальных кроликов?" — задалась вопросом Lilleth.
"Внутри была его Джилл", — полагает Sparky Jabrones.
Другие пользователи пришли к выводу, что страной на самом деле управляет не Байден.
"Наконец-то у нас есть ответ на вопрос, кто на самом деле управляет США. Не какой-то там компьютерный гений и не военная машина, а пасхальный кролик", — заявил tonk million.
"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" — написал David Rader.
"Видно, что кролик настоящий, а вот президент выдуманный", — отметила Happy lady.
Нашлись и те, кто решил обсудить тему здоровья американского лидера.
"Это доказательство того, что он не здоров. Сначала я думала, что он шутит, но нет", — убеждена Shanta.
"Байден в стране чудес", — пошутил Paul Scalice.
"Весь мир наблюдает за тем, как нашего президента водят словно собаку на поводке! Как долго демократы будут продолжать унижать себя и страну этой псевдоадминистрацией? Какой позор для Америки!" — заключила Alice.
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.