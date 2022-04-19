https://ria.ru/20220419/bayden-1784307542.html

"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" Байден вновь всех удивил

"Вот кто управляет США". В Сети высмеяли новое видео с Байденом - РИА Новости, 19.04.2022

"Кто здесь босс? Пасхальный кролик!" Байден вновь всех удивил

Пользователи Twitter активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:46

2022-04-19T14:46

2022-04-19T15:52

в мире

сша

камала харрис

сирия

ливия

владимир путин

джо байден

дженнифер псаки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784308926_0:46:3072:1773_1920x0_80_0_0_06b41649e817ff93b5926b73d9f1b3a6.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают видео с реакцией президента США Джо Байдена на человека в костюме пасхального кролика.Накануне администрация Белого дома провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подошел большой пасхальный кролик и увел его.Некоторые комментаторы решили, что внутри костюма был кто-то из близкого окружения президента США."Таааак, его охрана теперь наряжается в пасхальных кроликов?" — задалась вопросом Lilleth."Внутри была его Джилл", — полагает Sparky Jabrones.Другие пользователи пришли к выводу, что страной на самом деле управляет не Байден."Наконец-то у нас есть ответ на вопрос, кто на самом деле управляет США. Не какой-то там компьютерный гений и не военная машина, а пасхальный кролик", — заявил tonk million."Видно, что кролик настоящий, а вот президент выдуманный", — отметила Happy lady.Нашлись и те, кто решил обсудить тему здоровья американского лидера."Это доказательство того, что он не здоров. Сначала я думала, что он шутит, но нет", — убеждена Shanta."Байден в стране чудес", — пошутил Paul Scalice.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220418/bayden-1784201624.html

https://ria.ru/20220418/bayden-1784045709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/bayden-1783753535.html

сша

сирия

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, камала харрис, сирия, ливия, владимир путин, джо байден, дженнифер псаки, джилл байден