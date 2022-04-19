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Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2022
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Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области
Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками больницы в Харьковской области, жертвами... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:16
2022-04-19T22:16
в мире
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
александр бастрыкин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками больницы в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела медицинского учреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети", - говорится в сообщении.По данным ведомства, представители ВСУ обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области, в результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет.
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в мире, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, александр бастрыкин
22:16 19.04.2022
 
Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области

Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками больницы в Харьковской области

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками больницы в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела медицинского учреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, представители ВСУ обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области, в результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет.
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В миреВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьАлександр Бастрыкин
 
 
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