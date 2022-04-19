https://ria.ru/20220419/bastrykin-1784386838.html

Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области

Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области - РИА Новости, 19.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать обстрел ВСУ больницы в Харьковской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками больницы в Харьковской области, жертвами... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:16

2022-04-19T22:16

2022-04-19T22:16

в мире

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bbb3309d724f5ed7e41cece8e8f4ec04.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими войсками больницы в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела медицинского учреждения в Харьковской области, жертвами которого могли стать дети", - говорится в сообщении.По данным ведомства, представители ВСУ обстреляли больницу в населенном пункте Липцы Харьковской области, в результате снаряд попал в центр развития ребенка, где находились дети. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, александр бастрыкин