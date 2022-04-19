https://ria.ru/20220419/banki-1784323249.html
Силуанов заявил о возвращении в банки почти 90% вкладов
Силуанов заявил о возвращении в банки почти 90% вкладов - РИА Новости, 19.04.2022
Силуанов заявил о возвращении в банки почти 90% вкладов
Почти 90% ушедших в феврале вкладов вернулось в банки - это говорит о возвращении доверия к банковской системе РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:56
2022-04-19T15:56
2022-04-19T16:15
экономика
банки
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 90% ушедших в феврале вкладов вернулось в банки - это говорит о возвращении доверия к банковской системе РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля. Это порядка 2,4 триллиона рублей", - сказал Силуанов, выступая во вторник на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
https://ria.ru/20220419/aktsii-1784321373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, банки, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
15:56 19.04.2022 (обновлено: 16:15 19.04.2022)
Силуанов заявил о возвращении в банки почти 90% вкладов
Глава Минфина Силуанов: почти 90% ушедших в феврале вкладов вернулись в банки
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 90% ушедших в феврале вкладов вернулось в банки - это говорит о возвращении доверия к банковской системе РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля. Это порядка 2,4 триллиона рублей", - сказал Силуанов, выступая во вторник на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.