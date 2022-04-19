https://ria.ru/20220419/banki-1784323249.html

Силуанов заявил о возвращении в банки почти 90% вкладов

Силуанов заявил о возвращении в банки почти 90% вкладов - РИА Новости, 19.04.2022

Силуанов заявил о возвращении в банки почти 90% вкладов

Почти 90% ушедших в феврале вкладов вернулось в банки - это говорит о возвращении доверия к банковской системе РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:56

2022-04-19T15:56

2022-04-19T16:15

экономика

банки

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 90% ушедших в феврале вкладов вернулось в банки - это говорит о возвращении доверия к банковской системе РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов."Мы видим, что вернулось доверие к банковской системе, стабилизировалась ресурсная база. Почти 90% вкладов вернулось в банки из ушедших в конце февраля. Это порядка 2,4 триллиона рублей", - сказал Силуанов, выступая во вторник на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

https://ria.ru/20220419/aktsii-1784321373.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, банки, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)