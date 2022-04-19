https://ria.ru/20220419/azovstal-1784393714.html

Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"

Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022

Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"

Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T23:43

2022-04-19T23:43

2022-04-20T01:46

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ООН, 19 апр — РИА Новости. Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский."Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе "Азовсталь" тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане", — сказал Полянский.Он подчеркнул, что ещё накануне такой информации от них не поступало. О гражданских боевики не говорили, даже когда сотнями шли сдаваться в плен, пояснил дипломат."Таким образом они лишний раз себя изобличили — на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве "живого щита", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20220419/azostal-1784374449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, дмитрий полянский, азовсталь