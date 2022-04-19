https://ria.ru/20220419/azovstal-1784393714.html
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"
Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T23:43
2022-04-19T23:43
2022-04-20T01:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
мариуполь
дмитрий полянский
азовсталь
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ООН, 19 апр — РИА Новости. Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский."Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе "Азовсталь" тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане", — сказал Полянский.Он подчеркнул, что ещё накануне такой информации от них не поступало. О гражданских боевики не говорили, даже когда сотнями шли сдаваться в плен, пояснил дипломат."Таким образом они лишний раз себя изобличили — на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве "живого щита", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20220419/azostal-1784374449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, дмитрий полянский, азовсталь
23:43 19.04.2022 (обновлено: 01:46 20.04.2022)
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"
Полянский: мирные жители могли оказаться на "Азовстали" только в качестве "живого щита"
ООН, 19 апр — РИА Новости. Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе "Азовсталь" тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане", — сказал Полянский.
Он подчеркнул, что ещё накануне такой информации от них не поступало. О гражданских боевики не говорили, даже когда сотнями шли сдаваться в плен, пояснил дипломат.
"Таким образом они лишний раз себя изобличили — на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве "живого щита", — подчеркнул он.