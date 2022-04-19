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Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784393714.html
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"
Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-19T23:43
2022-04-20T01:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
мариуполь
дмитрий полянский
азовсталь
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ООН, 19 апр — РИА Новости. Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский."Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе "Азовсталь" тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане", — сказал Полянский.Он подчеркнул, что ещё накануне такой информации от них не поступало. О гражданских боевики не говорили, даже когда сотнями шли сдаваться в плен, пояснил дипломат."Таким образом они лишний раз себя изобличили — на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве "живого щита", — подчеркнул он.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, дмитрий полянский, азовсталь
23:43 19.04.2022 (обновлено: 01:46 20.04.2022)
 
Полянский объяснил, как мирные жители могли оказаться на "Азовстали"

Полянский: мирные жители могли оказаться на "Азовстали" только в качестве "живого щита"

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Читать ria.ru в
ООН, 19 апр — РИА Новости. Простые украинцы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе могли оказаться лишь в качестве "живого щита" для националистов и радикалов, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе "Азовсталь" тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане", — сказал Полянский.
Он подчеркнул, что ещё накануне такой информации от них не поступало. О гражданских боевики не говорили, даже когда сотнями шли сдаваться в плен, пояснил дипломат.
"Таким образом они лишний раз себя изобличили — на этом объекте мирные жители могли оказаться только в качестве "живого щита", — подчеркнул он.
Разрушенный дом около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРМариупольДмитрий ПолянскийАзовсталь
 
 
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