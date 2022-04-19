https://ria.ru/20220419/azovstal-1784391764.html

Силы ДНР и ВС России эвакуировали с "Азовстали" более 140 человек

Силы ДНР и ВС России эвакуировали с "Азовстали" более 140 человек - РИА Новости, 20.04.2022

Силы ДНР и ВС России эвакуировали с "Азовстали" более 140 человек

Военные Народной милиции ДНР и ВС РФ организовали зеленые коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с помощью них были эвакуированы более 140... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T23:08

2022-04-19T23:08

2022-04-20T10:57

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Военные Народной милиции ДНР и ВС РФ организовали зеленые коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с помощью них были эвакуированы более 140 человек, сообщает Народная милиция ДНР."Военнослужащие Народной милиции ДНР и Вооруженных сил Российской Федерации организовали три зеленых коридора с территории промышленного комплекса "Азовсталь" для эвакуации мирных жителей и военнослужащих ВСУ, желающих сложить оружие... Усилиями защитников республики было эвакуировано более 140 человек, в том числе детей", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.В заявлении отмечается, что военнослужащие РФ и ДНР "неукоснительно" соблюдали режим прекращения огня во вторник с 14.00 до 16.00.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html

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Кадры эвакуации с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Военнослужащие ВС РФ и Народной милиции ДНР эвакуируют мирных жителей, которые прятались в районе промзоны "Азовстали" в Мариуполе. 2022-04-19T23:08 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, мариуполь, россия, днр