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Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784390588.html
Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"
Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022
Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"
Россия гарантирует безопасную эвакуацию из "Азовстали" всем без исключения мирным гражданам, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:58
2022-04-19T22:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
мариуполь
азовсталь
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия гарантирует безопасную эвакуацию из "Азовстали" всем без исключения мирным гражданам, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, в непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко; вторая – с восточного направления на проспекте Победы; третья – с северного направления на улице Таганрогская.Предложенным Минобороны РФ гумкоридором с территории "Азовстали" 19 апреля никто не воспользовался, сообщил Михаил Мизинцев.Он отметил, что с 14:00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся."По состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года указанным коридором никто не воспользовался", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации украинских вооруженных формирований из Мариуполя, а в настоящее время с металлургического комбината "Азовсталь". Так цинично официальный Киев действует с 21 марта, добавил он."Ложь и обман по отношению к собственному народу, а также предательство военнослужащих Украины и национальных батальонов – это реальное содержание политики действующего киевского режима, а происходящее в Мариуполе – очередное тому подтверждение", - указал генерал.
https://ria.ru/20220419/azostal-1784374449.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, азовсталь, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
22:58 19.04.2022
 
Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"

Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия гарантирует безопасную эвакуацию из "Азовстали" всем без исключения мирным гражданам, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении", - сказал Мизинцев на брифинге.
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По его словам, в непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко; вторая – с восточного направления на проспекте Победы; третья – с северного направления на улице Таганрогская.
"В составе каждой гуманитарной колонны: до 50 автобусов и автомобилей для перевозки людей, до 15 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех указанных направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи", - отметил Мизинцев.
Предложенным Минобороны РФ гумкоридором с территории "Азовстали" 19 апреля никто не воспользовался, сообщил Михаил Мизинцев.
Он отметил, что с 14:00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся.
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"По состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года указанным коридором никто не воспользовался", - сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации украинских вооруженных формирований из Мариуполя, а в настоящее время с металлургического комбината "Азовсталь". Так цинично официальный Киев действует с 21 марта, добавил он.
"Ложь и обман по отношению к собственному народу, а также предательство военнослужащих Украины и национальных батальонов – это реальное содержание политики действующего киевского режима, а происходящее в Мариуполе – очередное тому подтверждение", - указал генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевРоссияМариупольАзовстальВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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