https://ria.ru/20220419/azovstal-1784390588.html

Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"

Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали" - РИА Новости, 19.04.2022

Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"

Россия гарантирует безопасную эвакуацию из "Азовстали" всем без исключения мирным гражданам, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:58

2022-04-19T22:58

2022-04-19T22:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия гарантирует безопасную эвакуацию из "Азовстали" всем без исключения мирным гражданам, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, в непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко; вторая – с восточного направления на проспекте Победы; третья – с северного направления на улице Таганрогская.Предложенным Минобороны РФ гумкоридором с территории "Азовстали" 19 апреля никто не воспользовался, сообщил Михаил Мизинцев.Он отметил, что с 14:00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся."По состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года указанным коридором никто не воспользовался", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации украинских вооруженных формирований из Мариуполя, а в настоящее время с металлургического комбината "Азовсталь". Так цинично официальный Киев действует с 21 марта, добавил он."Ложь и обман по отношению к собственному народу, а также предательство военнослужащих Украины и национальных батальонов – это реальное содержание политики действующего киевского режима, а происходящее в Мариуполе – очередное тому подтверждение", - указал генерал.

https://ria.ru/20220419/azostal-1784374449.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220419/mariupol-1784343049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, азовсталь, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр