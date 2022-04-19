Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"
Россия гарантирует безопасную эвакуацию мирных граждан из "Азовстали"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия гарантирует безопасную эвакуацию из "Азовстали" всем без исключения мирным гражданам, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении", - сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, в непосредственной близости к металлургическому комбинату на трех направлениях заблаговременно развернуты гуманитарные колонны: первая – с западного направления на улице Шевченко; вторая – с восточного направления на проспекте Победы; третья – с северного направления на улице Таганрогская.
"В составе каждой гуманитарной колонны: до 50 автобусов и автомобилей для перевозки людей, до 15 машин скорой помощи с врачебно-сестринскими бригадами. Кроме того, на всех указанных направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи", - отметил Мизинцев.
Предложенным Минобороны РФ гумкоридором с территории "Азовстали" 19 апреля никто не воспользовался, сообщил Михаил Мизинцев.
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"По состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года указанным коридором никто не воспользовался", - сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации украинских вооруженных формирований из Мариуполя, а в настоящее время с металлургического комбината "Азовсталь". Так цинично официальный Киев действует с 21 марта, добавил он.
"Ложь и обман по отношению к собственному народу, а также предательство военнослужащих Украины и национальных батальонов – это реальное содержание политики действующего киевского режима, а происходящее в Мариуполе – очередное тому подтверждение", - указал генерал.