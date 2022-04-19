https://ria.ru/20220419/azovstal-1784388878.html
Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие
Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие - РИА Новости, 19.04.2022
Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие
Российские войска вновь предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь", сложить оружие, заявил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:36
2022-04-19T22:36
2022-04-19T23:04
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
мариуполь
азовсталь
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска вновь предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь", сложить оружие, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что такое решение принято вопреки отсутствию каких-либо попыток киевских властей спасти военнослужащих, которых в случае отказа ждет печальный итог."Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие", — сказал генерал. Он подчеркнул, что всем, что примет это предложение, гарантируют жизнь, безопасность и медицинскую помощь.Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев на практике уже подтверждала свое челвоечное отношение к тем, кто решает прекратить сопротивление."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными", — отметил он.Он также рассказал об алгоритме действий во время этой гуманитарной операции:Для этого российские войска и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру "Азовстали" прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html
https://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, азовсталь, в мире, донецкая народная республика
22:36 19.04.2022 (обновлено: 23:04 19.04.2022)
Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие
Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие с 14.00 мск среды
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Российские войска вновь предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь", сложить оружие, заявил
начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что такое решение принято вопреки отсутствию каких-либо попыток киевских властей спасти военнослужащих, которых в случае отказа ждет печальный итог.
"Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие", — сказал генерал.
Он подчеркнул, что всем, что примет это предложение, гарантируют жизнь, безопасность и медицинскую помощь.
Россия
неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев на практике уже подтверждала свое челвоечное отношение к тем, кто решает прекратить сопротивление.
"И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными", — отметил он.
Он также рассказал об алгоритме действий во время этой гуманитарной операции:
—с 13:00 устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией;
—с 13:30 боевики националистических батальонов и иностранные наемники – с одной стороны, Вооруженные Силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики – с другой стороны, объявляют "режим тишины" и гарантируют его неукоснительное соблюдение
—его начало обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру "Азовстали"
—готовность к введению режима необходимо подтвердить по всем каналам связи;
—с 14:00 – выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов, отметил он.
Для этого российские войска и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру "Азовстали" прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние.
Российские подразделения и силы ДНР
окружили Мариуполь
7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России
расследуется уголовное дело.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.