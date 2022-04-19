https://ria.ru/20220419/azovstal-1784388878.html

Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие

Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие - РИА Новости, 19.04.2022

Россия вновь предложила боевикам на "Азовстали" сложить оружие

Российские войска вновь предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь", сложить оружие, заявил... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:36

2022-04-19T22:36

2022-04-19T23:04

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские войска вновь предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь", сложить оружие, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он подчеркнул, что такое решение принято вопреки отсутствию каких-либо попыток киевских властей спасти военнослужащих, которых в случае отказа ждет печальный итог."Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие", — сказал генерал. Он подчеркнул, что всем, что примет это предложение, гарантируют жизнь, безопасность и медицинскую помощь.Россия неоднократно, в том числе на примере сложивших оружие и сдавшихся в плен украинских морских пехотинцев на практике уже подтверждала свое челвоечное отношение к тем, кто решает прекратить сопротивление."И на этот раз российская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными", — отметил он.Он также рассказал об алгоритме действий во время этой гуманитарной операции:Для этого российские войска и формирования Донецкой Народной Республики по всему периметру "Азовстали" прекратят боевые действия и отойдут на безопасное расстояние.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784220316.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, мариуполь, азовсталь, в мире, донецкая народная республика