https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html

Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины

Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины - РИА Новости, 19.04.2022

Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины

Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины, который с 14:00 РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:35

2022-04-19T20:35

2022-04-19T21:49

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МАРИУПОЛЬ. 19 апр – РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины, который с 14:00 мск во вторник объявило Минобороны РФ, чтобы дать шанс выйти по вновь открытым гумкоридорам тем, кто сложит оружие.На кадрах видны очаги дымов, однако никаких признаков ведения боевых действий непосредственно в момент съемки (примерно между 13:30 и 13:55 мск) не видно. При этом оператор беспилотника рассказывает, что слышал звуки взрывов, но в стороне от завода. На кадрах видны поврежденные в ходе боев цеха и другие производственные и административные здания, краны, трубы, дороги, рельсы, вагоны, цистерны, брошенные разбитые автомобили, однако не видно людей."Снимали с северной стороны завода, стартовали примерно с одного километра. Был сильный ветер, дрон качало", - рассказал оператор беспилотника РИА Новости. По его словам, съемка велась около получаса, закончилась несколькими минутами ранее того времени, когда вступил в силу объявленный МО РФ режим тишины.Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, учитывая катастрофическое положение, сложившееся на "Азовстали", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14.00 мск 19 апреля вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.С этой целью, по словам генерала, введен "режим полной тишины", прекращены любые боевые действия, подразделения ВС РФ и формирования ДНР по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние. В непосредственной близости к комбинату на трех направлениях развернуты гуманитарные колонны – каждая по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Кроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784353333.html

https://ria.ru/20220419/mariupol-1784327392.html

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Территория завода "Азовсталь" до начала режима тишины. Кадры с дрона Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины. 2022-04-19T20:35 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, мариуполь