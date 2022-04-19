20:35 19.04.2022 (обновлено: 21:49 19.04.2022)
Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины
Появились кадры территории завода "Азовсталь" до объявления режима тишины
МАРИУПОЛЬ. 19 апр – РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины, который с 14:00 мск во вторник объявило Минобороны РФ, чтобы дать шанс выйти по вновь открытым гумкоридорам тем, кто сложит оружие.
На кадрах видны очаги дымов, однако никаких признаков ведения боевых действий непосредственно в момент съемки (примерно между 13:30 и 13:55 мск) не видно. При этом оператор беспилотника рассказывает, что слышал звуки взрывов, но в стороне от завода. На кадрах видны поврежденные в ходе боев цеха и другие производственные и административные здания, краны, трубы, дороги, рельсы, вагоны, цистерны, брошенные разбитые автомобили, однако не видно людей.
"Снимали с северной стороны завода, стартовали примерно с одного километра. Был сильный ветер, дрон качало", - рассказал оператор беспилотника РИА Новости. По его словам, съемка велась около получаса, закончилась несколькими минутами ранее того времени, когда вступил в силу объявленный МО РФ режим тишины.
Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, учитывая катастрофическое положение, сложившееся на "Азовстали", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14.00 мск 19 апреля вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.
С этой целью, по словам генерала, введен "режим полной тишины", прекращены любые боевые действия, подразделения ВС РФ и формирования ДНР по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние. В непосредственной близости к комбинату на трех направлениях развернуты гуманитарные колонны – каждая по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Кроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи.