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Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины - РИА Новости, 19.04.2022
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Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины
Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины - РИА Новости, 19.04.2022
Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины
Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины, который с 14:00 РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:35
2022-04-19T21:49
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мариуполь
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МАРИУПОЛЬ. 19 апр – РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины, который с 14:00 мск во вторник объявило Минобороны РФ, чтобы дать шанс выйти по вновь открытым гумкоридорам тем, кто сложит оружие.На кадрах видны очаги дымов, однако никаких признаков ведения боевых действий непосредственно в момент съемки (примерно между 13:30 и 13:55 мск) не видно. При этом оператор беспилотника рассказывает, что слышал звуки взрывов, но в стороне от завода. На кадрах видны поврежденные в ходе боев цеха и другие производственные и административные здания, краны, трубы, дороги, рельсы, вагоны, цистерны, брошенные разбитые автомобили, однако не видно людей."Снимали с северной стороны завода, стартовали примерно с одного километра. Был сильный ветер, дрон качало", - рассказал оператор беспилотника РИА Новости. По его словам, съемка велась около получаса, закончилась несколькими минутами ранее того времени, когда вступил в силу объявленный МО РФ режим тишины.Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, учитывая катастрофическое положение, сложившееся на "Азовстали", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14.00 мск 19 апреля вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.С этой целью, по словам генерала, введен "режим полной тишины", прекращены любые боевые действия, подразделения ВС РФ и формирования ДНР по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние. В непосредственной близости к комбинату на трех направлениях развернуты гуманитарные колонны – каждая по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Кроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784353333.html
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Территория завода "Азовсталь" до начала режима тишины. Кадры с дрона
Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины.
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в мире, россия, украина, мариуполь
20:35 19.04.2022 (обновлено: 21:49 19.04.2022)
 
Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины

Появились кадры территории завода "Азовсталь" до объявления режима тишины

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МАРИУПОЛЬ. 19 апр – РИА Новости. Беспилотник РИА Новости снял территорию "Азовстали", где остаются украинские военные и националисты, за несколько минут до начала режима тишины, который с 14:00 мск во вторник объявило Минобороны РФ, чтобы дать шанс выйти по вновь открытым гумкоридорам тем, кто сложит оружие.
На кадрах видны очаги дымов, однако никаких признаков ведения боевых действий непосредственно в момент съемки (примерно между 13:30 и 13:55 мск) не видно. При этом оператор беспилотника рассказывает, что слышал звуки взрывов, но в стороне от завода. На кадрах видны поврежденные в ходе боев цеха и другие производственные и административные здания, краны, трубы, дороги, рельсы, вагоны, цистерны, брошенные разбитые автомобили, однако не видно людей.
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"Снимали с северной стороны завода, стартовали примерно с одного километра. Был сильный ветер, дрон качало", - рассказал оператор беспилотника РИА Новости. По его словам, съемка велась около получаса, закончилась несколькими минутами ранее того времени, когда вступил в силу объявленный МО РФ режим тишины.
Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, учитывая катастрофическое положение, сложившееся на "Азовстали", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, с 14.00 мск 19 апреля вооруженные силы России открыли гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований.
С этой целью, по словам генерала, введен "режим полной тишины", прекращены любые боевые действия, подразделения ВС РФ и формирования ДНР по всему периметру "Азовстали" отведены на безопасное расстояние. В непосредственной близости к комбинату на трех направлениях развернуты гуманитарные колонны – каждая по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, по 10 машин скорой помощи. Кроме того, добавил Мизинцев, на всех трех направлениях развернуты пункты встречи и временного размещения, организованы пункты питания и оказания первичной медицинской помощи.
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