https://ria.ru/20220419/azovstal-1784323485.html

Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом

Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом - РИА Новости, 19.04.2022

Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом

Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:57

2022-04-19T15:57

2022-04-19T15:59

министерство обороны рф (минобороны рф)

мариуполь

национальный центр управления обороной рф

россия

киев

в мире

михаил мизинцев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении."Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов", - отметил генерал.В то же время, обращаясь к киевской власти, Мизинцев заявил: "Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры"."Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - добавил он.Начальник НЦУО также подчеркнул, что руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении.

https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, национальный центр управления обороной рф, россия, киев, в мире, михаил мизинцев, вооруженные силы рф