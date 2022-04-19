https://ria.ru/20220419/azovstal-1784323485.html
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом - РИА Новости, 19.04.2022
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом
Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:57
2022-04-19T15:57
2022-04-19T15:59
министерство обороны рф (минобороны рф)
мариуполь
национальный центр управления обороной рф
россия
киев
в мире
михаил мизинцев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625416_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_a800fb57bed94018b316fe38c6327e6a.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении."Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов", - отметил генерал.В то же время, обращаясь к киевской власти, Мизинцев заявил: "Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры"."Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - добавил он.Начальник НЦУО также подчеркнул, что руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении.
https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html
мариуполь
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625416_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_c8b3ab0ff432c0e1d28034e26cb6f72e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, национальный центр управления обороной рф, россия, киев, в мире, михаил мизинцев, вооруженные силы рф
15:57 19.04.2022 (обновлено: 15:59 19.04.2022)
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом
Минобороны: данные о находящихся на "Азовстали" мирных гражданах — информационный вброс
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева
заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении.
"Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов", - отметил генерал.
В то же время, обращаясь к киевской власти, Мизинцев заявил: "Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры".
"Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - добавил он.
Начальник НЦУО
также подчеркнул, что руководство России
гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении.