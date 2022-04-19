Рейтинг@Mail.ru
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784323485.html
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом - РИА Новости, 19.04.2022
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом
Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:57
2022-04-19T15:59
министерство обороны рф (минобороны рф)
мариуполь
национальный центр управления обороной рф
россия
киев
в мире
михаил мизинцев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625416_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_a800fb57bed94018b316fe38c6327e6a.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении."Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов", - отметил генерал.В то же время, обращаясь к киевской власти, Мизинцев заявил: "Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры"."Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - добавил он.Начальник НЦУО также подчеркнул, что руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении.
https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html
мариуполь
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781625416_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_c8b3ab0ff432c0e1d28034e26cb6f72e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, национальный центр управления обороной рф, россия, киев, в мире, михаил мизинцев, вооруженные силы рф
15:57 19.04.2022 (обновлено: 15:59 19.04.2022)
 
Мизинцев назвал данные о нахождении на "Азовстали" мирных людей вбросом

Минобороны: данные о находящихся на "Азовстали" мирных гражданах — информационный вброс

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Российская сторона требует освободить мирных жителей с мариупольского завода "Азовсталь", если они там есть, заявил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении.
Кадры с беспилотника с территории Азовстали в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 22:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Появились первые кадры территории завода "Азовсталь", снятые с беспилотника
"Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов", - отметил генерал.
В то же время, обращаясь к киевской власти, Мизинцев заявил: "Если кто-то из гражданского населения находится на "Азовстали", требуем принять все меры для их освобождения и выхода через созданные гуманитарные коридоры".
"Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - добавил он.
Начальник НЦУО также подчеркнул, что руководство России гарантирует безопасную эвакуацию всех без исключения мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в любом избранном ими направлении.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МариупольНациональный центр управления обороной РФРоссияКиевВ миреМихаил МизинцевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала