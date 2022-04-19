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Украинские боевики на "Азовстали" в патовой ситуации, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784292077.html
Украинские боевики на "Азовстали" в патовой ситуации, заявил Пушилин
Украинские боевики на "Азовстали" в патовой ситуации, заявил Пушилин - РИА Новости, 19.04.2022
Украинские боевики на "Азовстали" в патовой ситуации, заявил Пушилин
Боевики националистического батальона "Азов" (против которых в России возбуждено уголовное дело), окруженные Вооруженными силами РФ и ДНР на заводе "Азовсталь"... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:43
2022-04-19T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против которых в России возбуждено уголовное дело), окруженные Вооруженными силами РФ и ДНР на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, находятся в патовой ситуации, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Здесь у них патовая ситуация: с одной стороны, у них команда со стороны Киева - держаться, не сдаваться ни в коем случае, или же они будут подвержены определенным репрессиям. С другой стороны, они прекрасно понимают, если они сложат оружие и уйдут в нашу сторону, то для нас есть четкое понимание, что это военные преступники и они подлежат определенному наказанию, судам и трибуналам", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Понимают ли они и осознают ли это, трудно сказать. Наверняка руководство понимает и пытается найти какие-то варианты, но кроме как сложить оружие и остаться в живых у них больше шансов нет", - отметил глава ДНР.Во вторник Вооруженные Силы России предложили украинским боевикам-националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате "Азовсталь", сдаться в 12.00 мск, для этого предусмотрен специальный алгоритм.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783905091.html
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
13:43 19.04.2022
 
Украинские боевики на "Азовстали" в патовой ситуации, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: украинские боевики на "Азовстали" находятся в патовой ситуации

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Боевики националистического батальона "Азов" (против которых в России возбуждено уголовное дело), окруженные Вооруженными силами РФ и ДНР на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, находятся в патовой ситуации, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Здесь у них патовая ситуация: с одной стороны, у них команда со стороны Киева - держаться, не сдаваться ни в коем случае, или же они будут подвержены определенным репрессиям. С другой стороны, они прекрасно понимают, если они сложат оружие и уйдут в нашу сторону, то для нас есть четкое понимание, что это военные преступники и они подлежат определенному наказанию, судам и трибуналам", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Понимают ли они и осознают ли это, трудно сказать. Наверняка руководство понимает и пытается найти какие-то варианты, но кроме как сложить оружие и остаться в живых у них больше шансов нет", - отметил глава ДНР.
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Во вторник Вооруженные Силы России предложили украинским боевикам-националистам и иностранным наемникам, засевшим на комбинате "Азовсталь", сдаться в 12.00 мск, для этого предусмотрен специальный алгоритм.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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