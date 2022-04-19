https://ria.ru/20220419/azovstal-1784247830.html
ВС России дали националистам на "Азовстали" время до полудня, чтобы сдаться
ВС России дали националистам на "Азовстали" время до полудня, чтобы сдаться - РИА Новости, 19.04.2022
ВС России дали националистам на "Азовстали" время до полудня, чтобы сдаться
Российская армия предложила украинским подразделениям, засевшим на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, к полудню сложить оружие, заявил начальник Национального РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:03
2022-04-19T11:03
2022-04-19T17:49
россия
мариуполь
донецкая народная республика
игорь конашенков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская армия предложила украинским подразделениям, засевшим на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, к полудню сложить оружие, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Минобороны разработало алгоритм капитуляции. Так, в 13:00 мск должна быть установлена непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией, а еще через полчаса вступит в силу режим тишины."Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру "Азовстали", — уточнил генерал.Затем должен начаться выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Этот процесс продлится с 14:00 до 16:00 мск.Мизинцев призвал украинских военных, боевиков и иностранных наемников не испытывать судьбу, а прекратить боевые действия и сложить оружие.Минобороны в минувшие выходные уже предлагало заблокированным на заводе боевикам добровольно сложить оружие, но те отказались.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784231159.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/azovstal-1783989903.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784009840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, донецкая народная республика, игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
11:03 19.04.2022 (обновлено: 17:49 19.04.2022)
ВС России дали националистам на "Азовстали" время до полудня, чтобы сдаться
Минобороны: ВС России предлагают засевшим на "Азовстали" националистам сдаться в полдень
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская армия предложила украинским подразделениям, засевшим на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, к полудню сложить оружие, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате "Азовсталь", а также руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России в очередной раз предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 12:00 мск 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие", — пояснил он.
Минобороны разработало алгоритм капитуляции. Так, в 13:00 мск должна быть установлена непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией, а еще через полчаса вступит в силу режим тишины.
"Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру "Азовстали", — уточнил генерал.
Затем должен начаться выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Этот процесс продлится с 14:00 до 16:00 мск.
Мизинцев призвал украинских военных, боевиков и иностранных наемников не испытывать судьбу, а прекратить боевые действия и сложить оружие.
"Российская Федерация гарантирует каждому из вас сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, ранее сдавшимися в плен в Мариуполе", — добавил он.
Минобороны в минувшие выходные уже предлагало заблокированным на заводе боевикам добровольно сложить оружие, но те отказались.
Российские подразделения и силы ДНР
окружили Мариуполь
7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России
расследуется уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.