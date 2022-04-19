https://ria.ru/20220419/azovstal-1784247830.html

ВС России дали националистам на "Азовстали" время до полудня, чтобы сдаться

ВС России дали националистам на "Азовстали" время до полудня, чтобы сдаться - РИА Новости, 19.04.2022

ВС России дали националистам на "Азовстали" время до полудня, чтобы сдаться

Российская армия предложила украинским подразделениям, засевшим на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, к полудню сложить оружие, заявил начальник Национального РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:03

2022-04-19T11:03

2022-04-19T17:49

россия

мариуполь

донецкая народная республика

игорь конашенков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская армия предложила украинским подразделениям, засевшим на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, к полудню сложить оружие, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.Минобороны разработало алгоритм капитуляции. Так, в 13:00 мск должна быть установлена непрерывная связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией, а еще через полчаса вступит в силу режим тишины."Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всему периметру "Азовстали", — уточнил генерал.Затем должен начаться выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников без оружия и боеприпасов. Этот процесс продлится с 14:00 до 16:00 мск.Мизинцев призвал украинских военных, боевиков и иностранных наемников не испытывать судьбу, а прекратить боевые действия и сложить оружие.Минобороны в минувшие выходные уже предлагало заблокированным на заводе боевикам добровольно сложить оружие, но те отказались.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, бои продолжаются в районе завода "Азовсталь" — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/azovstal-1784231159.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/azovstal-1783989903.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/spetsoperatsiya-1784009840.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мариуполь, донецкая народная республика, игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины