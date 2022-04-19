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СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны - РИА Новости, 19.04.2022
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СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны
СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны - РИА Новости, 19.04.2022
СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны
Представители австралийского министерства обороны закупили на Канарских островах подержанное крупное судно для своих тихоокеанских операций, вызвав возмущение в РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:02
2022-04-19T11:02
в мире
австралия
канарские острова
брисбен
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представители австралийского министерства обороны закупили на Канарских островах подержанное крупное судно для своих тихоокеанских операций, вызвав возмущение в оборонной отрасли, поскольку такой корабль хотели построить в самой Австралии, передал телеканал ABC.Речь идет о норвежском судне поддержки Horizon Star, которое переименовано в ADV Reliant и будет базироваться в Брисбене. Его ранее использовала коммерческая компания.По данным ABC, Минобороны Австралии подтвердило, что судно обошлось в 67 миллионов долларов США. Канарские острова были выбраны с учетом действия там беспошлинного режима.Изначально в 2018 году правительство страны объявило, что корабль будет построен в Австралии, но в прошлом году от таких планов отказались.
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австралия
канарские острова
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в мире, австралия, канарские острова, брисбен
11:02 19.04.2022
 
СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны

ABC: Австралия купила на Канарах норвежское судно поддержки для нужд своей обороны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Австралии
Государственный флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный флаг Австралии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представители австралийского министерства обороны закупили на Канарских островах подержанное крупное судно для своих тихоокеанских операций, вызвав возмущение в оборонной отрасли, поскольку такой корабль хотели построить в самой Австралии, передал телеканал ABC.
Речь идет о норвежском судне поддержки Horizon Star, которое переименовано в ADV Reliant и будет базироваться в Брисбене. Его ранее использовала коммерческая компания.
По данным ABC, Минобороны Австралии подтвердило, что судно обошлось в 67 миллионов долларов США. Канарские острова были выбраны с учетом действия там беспошлинного режима.
Изначально в 2018 году правительство страны объявило, что корабль будет построен в Австралии, но в прошлом году от таких планов отказались.
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