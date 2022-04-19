https://ria.ru/20220419/avstraliya-1784247594.html

СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны

СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: Австралия купила подержанное судно для нужд своей обороны

Представители австралийского министерства обороны закупили на Канарских островах подержанное крупное судно для своих тихоокеанских операций, вызвав возмущение в РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:02

2022-04-19T11:02

2022-04-19T11:02

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австралия

канарские острова

брисбен

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Представители австралийского министерства обороны закупили на Канарских островах подержанное крупное судно для своих тихоокеанских операций, вызвав возмущение в оборонной отрасли, поскольку такой корабль хотели построить в самой Австралии, передал телеканал ABC.Речь идет о норвежском судне поддержки Horizon Star, которое переименовано в ADV Reliant и будет базироваться в Брисбене. Его ранее использовала коммерческая компания.По данным ABC, Минобороны Австралии подтвердило, что судно обошлось в 67 миллионов долларов США. Канарские острова были выбраны с учетом действия там беспошлинного режима.Изначально в 2018 году правительство страны объявило, что корабль будет построен в Австралии, но в прошлом году от таких планов отказались.

https://ria.ru/20220406/bezopasnost-1782131791.html

австралия

канарские острова

брисбен

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, австралия, канарские острова, брисбен