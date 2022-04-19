https://ria.ru/20220419/artamonov-1784330609.html

Артамонов предлагает начать стройку гребного центра в Липецке в 2023 году

Артамонов предлагает начать стройку гребного центра в Липецке в 2023 году - РИА Новости, 19.04.2022

Артамонов предлагает начать стройку гребного центра в Липецке в 2023 году

Глава Липецкой области предлагает приступить к строительству центра гребных видов спорта в Липецке в следующем году, раньше запланированного срока. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:17

2022-04-19T16:17

2022-04-19T16:17

липецкая область

игорь артамонов

строительство

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ЛИПЕЦК, 19 апр – РИА Новости. Глава Липецкой области предлагает приступить к строительству центра гребных видов спорта в Липецке в следующем году, раньше запланированного срока."Нужно рассмотреть возможность начать строительство раньше, в 2023 году. У нас в регионе сильная команда по академической гребле. Этот центр может стать региональной и федеральной базой для тренировки спортсменов и придаст новый импульс развитию водных видов спорта", – сказал Артамонов на совещании, на котором обсуждались вопросы реализации проекта.Центр гребных видов спорта, строительство которого намечено на 2024-2025 годы, разместится в левобережной части Липецка на берегу реки Воронеж. Проект уже прошел согласование в Министерстве спорта РФ. На строительство Гребного центра будут выделены средства федерального бюджета на условиях софинансирования по программе "Спорт – норма жизни".Проект предусматривает строительство базы для гребных видов спорта, включающей в себя комплекс сооружений: основное здание многофункционального назначения; финишная вышка; стартовая вышка и хронометрические вышки; причальные плоты; спортивная площадка открытого типа; вспомогательные здания и сооружения. В гребном центре разместятся эллинги для хранения лодок и мастерская для их ремонта, специальные медицинские помещения, тренажерный и гимнастический залы, сауна, комната отдыха, ресторан с открытой террасой. Проектом также предусмотрено благоустройство территории гребной базы, в частности, парковочную зону, элементы ландшафтного дизайна, малые архитектурные формы.

https://ria.ru/20220415/sotsprogrammy-1783673921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, строительство