https://ria.ru/20220419/armeniya-1784326827.html
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым - РИА Новости, 19.04.2022
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым
Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:55
2022-04-19T18:55
2022-04-19T18:55
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новости - туризм
армения
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето."Цены, отели, санатории — все устраивает. Но нужно понимать, как добраться до курортов", — сказала Казарян во время видеомоста "Крым-Армения-Беларусь: пути взаимного сотрудничества". По ее словам, маршрут в Крым через Москву или Адлер влечет за собой высокие транспортные затраты.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что сейчас есть различные варианты добраться на полуостров из Армении."Уже есть крымские туроператоры, которые готовы взять на себя вопросы логистики", — сказал чиновник. Возможна комбинация авиатранспорта, железнодорожного либо автомобильного.
https://ria.ru/20220419/tury-1784319696.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, армения, россия, москва, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым
Турбизнес Армении предлагает организовать летом чартерные рейсы в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето.
"Цены, отели, санатории — все устраивает. Но нужно понимать, как добраться до курортов", — сказала Казарян во время видеомоста "Крым-Армения-Беларусь: пути взаимного сотрудничества".
По ее словам, маршрут в Крым через Москву или Адлер влечет за собой высокие транспортные затраты.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что сейчас есть различные варианты добраться на полуостров из Армении.
"Уже есть крымские туроператоры, которые готовы взять на себя вопросы логистики", — сказал чиновник. Возможна комбинация авиатранспорта, железнодорожного либо автомобильного.