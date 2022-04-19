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В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220419/armeniya-1784326827.html
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым - РИА Новости, 19.04.2022
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым
Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:55
2022-04-19T18:55
туризм
туризм
новости - туризм
армения
россия
москва
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето."Цены, отели, санатории — все устраивает. Но нужно понимать, как добраться до курортов", — сказала Казарян во время видеомоста "Крым-Армения-Беларусь: пути взаимного сотрудничества". По ее словам, маршрут в Крым через Москву или Адлер влечет за собой высокие транспортные затраты.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что сейчас есть различные варианты добраться на полуостров из Армении."Уже есть крымские туроператоры, которые готовы взять на себя вопросы логистики", — сказал чиновник. Возможна комбинация авиатранспорта, железнодорожного либо автомобильного.
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туризм, новости - туризм, армения, россия, москва, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым
18:55 19.04.2022
 
В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым

Турбизнес Армении предлагает организовать летом чартерные рейсы в Крым

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкАрхитектурно-мемориальный комплекс "Каскад" в Ереване
Архитектурно-мемориальный комплекс Каскад в Ереване - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето.
"Цены, отели, санатории — все устраивает. Но нужно понимать, как добраться до курортов", — сказала Казарян во время видеомоста "Крым-Армения-Беларусь: пути взаимного сотрудничества".
По ее словам, маршрут в Крым через Москву или Адлер влечет за собой высокие транспортные затраты.
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что сейчас есть различные варианты добраться на полуостров из Армении.
"Уже есть крымские туроператоры, которые готовы взять на себя вопросы логистики", — сказал чиновник. Возможна комбинация авиатранспорта, железнодорожного либо автомобильного.
Крымский мост зимой 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмАрменияРоссияМоскваВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Республика Крым
 
 
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