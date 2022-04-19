https://ria.ru/20220419/armeniya-1784326827.html

В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым

В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым - РИА Новости, 19.04.2022

В Армении предложили запустить чартерные рейсы в Крым

Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:55

2022-04-19T18:55

2022-04-19T18:55

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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Руководитель армянского туристического агентства "Фан Тревл" Анаит Казарян предложила запустить прямые чартерные рейсы из страны в Крым на лето."Цены, отели, санатории — все устраивает. Но нужно понимать, как добраться до курортов", — сказала Казарян во время видеомоста "Крым-Армения-Беларусь: пути взаимного сотрудничества". По ее словам, маршрут в Крым через Москву или Адлер влечет за собой высокие транспортные затраты.Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что сейчас есть различные варианты добраться на полуостров из Армении."Уже есть крымские туроператоры, которые готовы взять на себя вопросы логистики", — сказал чиновник. Возможна комбинация авиатранспорта, железнодорожного либо автомобильного.

https://ria.ru/20220419/tury-1784319696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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