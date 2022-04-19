https://ria.ru/20220419/arest-1784246967.html
СК просит арестовать москвичку, выкинувшую младенца в мусоропровод
СК просит арестовать москвичку, выкинувшую младенца в мусоропровод - РИА Новости, 19.04.2022
СК просит арестовать москвичку, выкинувшую младенца в мусоропровод
Московские следователи просят об аресте женщины, которая выкинула новорожденную дочь в мусоропровод с девятого этажа на северо-востоке Москвы, она полностью... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:00
2022-04-19T11:00
2022-04-19T11:04
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московские следователи просят об аресте женщины, которая выкинула новорожденную дочь в мусоропровод с девятого этажа на северо-востоке Москвы, она полностью признала вину, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело в отношении 42-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления... "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Ранее в камере мусоропровода в жилом доме на Северном бульваре в Москве нашли живую новорожденную девочку. Малышку быстро госпитализировали, сейчас за ней наблюдают врачи. Мать девочки задержана, на допросе она полностью признала вину и рассказала, что родила девочку в ванной, завернула в полотенце, положила в пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа.Источник в правоохранительных органах говорил РИА Новости, что женщина не знает, кто отец ребенка. По словам источника, фигурантка ведет маргинальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
https://ria.ru/20220414/rebenok-1783528060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
11:00 19.04.2022 (обновлено: 11:04 19.04.2022)
СК просит арестовать москвичку, выкинувшую младенца в мусоропровод
СК просит арестовать мать, выкинувшую младенца в мусоропровод с девятого этажа в Москве
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Московские следователи просят об аресте женщины, которая выкинула новорожденную дочь в мусоропровод с девятого этажа на северо-востоке Москвы, она полностью признала вину, сообщила
журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело в отношении 42-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления... "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Сегодня следствие планирует ходатайствовать перед Бутырским районным судом Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Ранее в камере мусоропровода в жилом доме на Северном бульваре в Москве нашли живую новорожденную девочку. Малышку быстро госпитализировали, сейчас за ней наблюдают врачи. Мать девочки задержана, на допросе она полностью признала вину и рассказала, что родила девочку в ванной, завернула в полотенце, положила в пакет и выбросила в мусоропровод с девятого этажа.
Источник в правоохранительных органах говорил РИА Новости, что женщина не знает, кто отец ребенка. По словам источника, фигурантка ведет маргинальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.