https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784357965.html

Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена

Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена - РИА Новости, 19.04.2022

Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена

Акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для Донбасса будет продолжена, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:17

2022-04-19T18:17

2022-04-19T18:17

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для Донбасса будет продолжена, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, которые приводит пресс-служба облправительства, акция оказалась очень востребованной, к ней присоединилось большое количество и детей, и взрослых."Это была идея учеников - поддержать жителей Донбасса, которым сейчас нужны забота и внимание. Пункты сбора гуманитарной помощи открыли прямо в школах. Сейчас собрано 400 тонн, на Донбасс ушли уже 2 фуры с самым необходимым - продукты, вода, медикаменты, средства гигиены. Маленькие дети кладут в коробки свои рисунки. Готовятся к отправке следующие машины", - сказал Воробьев.Он особо подчеркнул роль волонтёров. В работе по сбору гумпомощи задействовано более 1800 добровольцев."Помочь может каждый. Кроме школ, "гуманитарку" принимают в 130 волонтёрских центрах Подмосковья - они есть в каждом муниципалитете. Адреса, контакты, график работы и рекомендуемые товары размещены на сайте volontermo.ru. Всего из Подмосковья отправили уже около 1000 тонн гуманитарной помощи", - сообщил губернатор.Семья Воробьёва тоже передала гуманитарную помощь жителям Донбасса.

https://ria.ru/20220412/aktsiya-1783204226.html

https://ria.ru/20220416/podmoskove-1783871262.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), донбасс, признание днр и лнр в россии, днр, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр