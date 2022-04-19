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Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена - РИА Новости, 19.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220419/aktsiya-1784357965.html
Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена
Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена - РИА Новости, 19.04.2022
Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена
Акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для Донбасса будет продолжена, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:17
2022-04-19T18:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донбасс
признание днр и лнр в россии
днр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для Донбасса будет продолжена, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, которые приводит пресс-служба облправительства, акция оказалась очень востребованной, к ней присоединилось большое количество и детей, и взрослых."Это была идея учеников - поддержать жителей Донбасса, которым сейчас нужны забота и внимание. Пункты сбора гуманитарной помощи открыли прямо в школах. Сейчас собрано 400 тонн, на Донбасс ушли уже 2 фуры с самым необходимым - продукты, вода, медикаменты, средства гигиены. Маленькие дети кладут в коробки свои рисунки. Готовятся к отправке следующие машины", - сказал Воробьев.Он особо подчеркнул роль волонтёров. В работе по сбору гумпомощи задействовано более 1800 добровольцев."Помочь может каждый. Кроме школ, "гуманитарку" принимают в 130 волонтёрских центрах Подмосковья - они есть в каждом муниципалитете. Адреса, контакты, график работы и рекомендуемые товары размещены на сайте volontermo.ru. Всего из Подмосковья отправили уже около 1000 тонн гуманитарной помощи", - сообщил губернатор.Семья Воробьёва тоже передала гуманитарную помощь жителям Донбасса.
https://ria.ru/20220412/aktsiya-1783204226.html
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московская область (подмосковье), донбасс, признание днр и лнр в россии, днр, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр
18:17 19.04.2022
 

Воробьев: гуманитарная акция "Доброе дело" будет продолжена

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Правительство Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Акция "Доброе дело" по сбору гуманитарной помощи для Донбасса будет продолжена, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, которые приводит пресс-служба облправительства, акция оказалась очень востребованной, к ней присоединилось большое количество и детей, и взрослых.
Пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 20:26Новости Подмосковья
В Подмосковье собирают гумпомощь для жителей ЛДНР на акции "Доброе дело"
"Это была идея учеников - поддержать жителей Донбасса, которым сейчас нужны забота и внимание. Пункты сбора гуманитарной помощи открыли прямо в школах. Сейчас собрано 400 тонн, на Донбасс ушли уже 2 фуры с самым необходимым - продукты, вода, медикаменты, средства гигиены. Маленькие дети кладут в коробки свои рисунки. Готовятся к отправке следующие машины", - сказал Воробьев.
Он особо подчеркнул роль волонтёров. В работе по сбору гумпомощи задействовано более 1800 добровольцев.
"Помочь может каждый. Кроме школ, "гуманитарку" принимают в 130 волонтёрских центрах Подмосковья - они есть в каждом муниципалитете. Адреса, контакты, график работы и рекомендуемые товары размещены на сайте volontermo.ru. Всего из Подмосковья отправили уже около 1000 тонн гуманитарной помощи", - сообщил губернатор.
Семья Воробьёва тоже передала гуманитарную помощь жителям Донбасса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции Доброе дело - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 12:21Новости Подмосковья
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
 
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