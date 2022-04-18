https://ria.ru/20220418/zoloto-1784135994.html

Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию

Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию - РИА Новости, 18.04.2022

Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию

Цена на золото растет в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счёт сохраняющегося спроса на... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:09

2022-04-18T16:09

2022-04-18T16:34

экономика

цены на нефть

сша

азия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Цена на золото растет в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счёт сохраняющегося спроса на "надёжные" активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.По состоянию на 16.20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 22,2 доллара, или на 1,11%, до 1996,9 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал максимальных с 11 марта 2000,55 доллара.Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,34%, до 26,302 доллара за унцию.Как отметил агентству Market Watch инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos), несмотря на рост курса доллара и увеличение доходности гособлигаций США золото продолжает дорожать, поскольку спрос на надежные активы достаточно высок.Это подтверждает тенденция отказа от риска на финансовых рынках в начале недели - фьючерсы на индексы США снижаются, а фондовые рынки Азии не демонстрировали определенной динамики, но с креном в минус. Инвесторы продолжают негативно оценивать внешнеполитический фон и перспективы глобальной экономики в условиях сохранения высокой инфляции.

https://ria.ru/20220418/ekonomika-1784121240.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, сша, азия