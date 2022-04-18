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Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию - РИА Новости, 18.04.2022
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Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию
Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию - РИА Новости, 18.04.2022
Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию
Цена на золото растет в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счёт сохраняющегося спроса на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:09
2022-04-18T16:34
экономика
цены на нефть
сша
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Цена на золото растет в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счёт сохраняющегося спроса на "надёжные" активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.По состоянию на 16.20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 22,2 доллара, или на 1,11%, до 1996,9 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал максимальных с 11 марта 2000,55 доллара.Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,34%, до 26,302 доллара за унцию.Как отметил агентству Market Watch инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos), несмотря на рост курса доллара и увеличение доходности гособлигаций США золото продолжает дорожать, поскольку спрос на надежные активы достаточно высок.Это подтверждает тенденция отказа от риска на финансовых рынках в начале недели - фьючерсы на индексы США снижаются, а фондовые рынки Азии не демонстрировали определенной динамики, но с креном в минус. Инвесторы продолжают негативно оценивать внешнеполитический фон и перспективы глобальной экономики в условиях сохранения высокой инфляции.
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экономика, цены на нефть, сша, азия
16:09 18.04.2022 (обновлено: 16:34 18.04.2022)
 
Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию

Стоимость золота превысила две тысячи долларов за унцию впервые с 11 марта

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВзвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Взвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Взвешивание слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Цена на золото растет в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше 2 тысяч долларов за тройскую унцию впервые с 11 марта, за счёт сохраняющегося спроса на "надёжные" активы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 16.20 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 22,2 доллара, или на 1,11%, до 1996,9 доллара за тройскую унцию. А минутами ранее показатель достигал максимальных с 11 марта 2000,55 доллара.
Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,34%, до 26,302 доллара за унцию.
Как отметил агентству Market Watch инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos), несмотря на рост курса доллара и увеличение доходности гособлигаций США золото продолжает дорожать, поскольку спрос на надежные активы достаточно высок.
Это подтверждает тенденция отказа от риска на финансовых рынках в начале недели - фьючерсы на индексы США снижаются, а фондовые рынки Азии не демонстрировали определенной динамики, но с креном в минус. Инвесторы продолжают негативно оценивать внешнеполитический фон и перспективы глобальной экономики в условиях сохранения высокой инфляции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Путин назвал главный негативный фактор для российской экономики
 
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