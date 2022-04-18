20:58 18.04.2022 (обновлено: 22:37 18.04.2022)
"Так поступает только ИГ*". Американский журналист поразился зверствам ВСУ
Американский журналист Элайсон сравнил действия украинских националистов с терроризмом
Выбитые оконные рамы жилого дома в Донбассе
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов ИГ*. Его слова прозвучали в фильме RT Documentary "Донбасс: вчера, сегодня, завтра".
"Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ* так поступает", — сказал он во время посещения захоронения неподалеку от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей.
7 апреля, 21:06Донбасс. Геноцид. 2014-2022Почему идеологию украинского национализма в России оценивают как нацизм?Почему по итогам Второй Мировой войны безоговорочно преследуется нацизм? Почему нацизм не может рассматриваться как допустимая в каких-то условиях или исключительных ситуациях частная точка зрения и частная практика? Что является правовым основанием денацификации — искоренения идеологии и полного пресечения всякой практики нацизма?
Это не первый раз, когда на Украине "подражают" террористической группировке. Так, на минувшей неделе российские следователи возбудили уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец, снявшейся в "социальной рекламе" в духе ИГ*. На протяжении ролика женщина декламировала экстремистские высказывания, а также сымитировала расправу над мужчиной в военной форме. Российская сторона неоднократно отмечала, что Украина докатилась "до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского* радикализма и экстремизма".
Демилитаризация и денацификация Украины проводятся в рамках специальной военной операции. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
*Запрещенная в России террористическая организация