https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

"Так поступает только ИГ*". Американский журналист поразился зверствам ВСУ

"Так поступает только ИГ*". Американский журналист поразился зверствам ВСУ - РИА Новости, 18.04.2022

"Так поступает только ИГ*". Американский журналист поразился зверствам ВСУ

Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов ИГ*. Его слова прозвучали в фильме RT Documentary... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T20:58

2022-04-18T20:58

2022-04-18T22:37

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Американский журналист Джордж Элайсон сравнил зверства украинских националистов с действиями террористов ИГ*. Его слова прозвучали в фильме RT Documentary "Донбасс: вчера, сегодня, завтра"."Военные так не поступают. Разве что ИГИЛ* так поступает", — сказал он во время посещения захоронения неподалеку от Луганска, где нашли обезглавленные тела мирных жителей.Это не первый раз, когда на Украине "подражают" террористической группировке. Так, на минувшей неделе российские следователи возбудили уголовное дело против украинской актрисы Андрианны Курилец, снявшейся в "социальной рекламе" в духе ИГ*. На протяжении ролика женщина декламировала экстремистские высказывания, а также сымитировала расправу над мужчиной в военной форме. Российская сторона неоднократно отмечала, что Украина докатилась "до безудержной жестокости, до слепого, не отстающего от игиловского* радикализма и экстремизма".Демилитаризация и денацификация Украины проводятся в рамках специальной военной операции. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, ВС наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220407/natsionalizm-1783413650.html

донбасс

украина

россия

луганск

сша

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, донбасс, украина, россия, луганск, сша, ситуация в днр и лнр