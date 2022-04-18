Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова
Исторический музей направил в СК жалобу на комментарий в Сети, оскорбивший маршала Жукова
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) направил в СК РФ запрос о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала СССР Георгия Жукова и называющих музей "псевдоисторическим", сообщает пресс-служба учреждения.
"Государственный исторический музей направил в Следственный комитет Российской Федерации запрос о проведении проверки на соответствие нормам российского законодательства высказываний пользователя сети интернет, оскорбляющих память Георгия Жукова, маршала Советского Союза", - говорится в сообщении.
По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим".
"Подобное высказывание не может быть оставлено без внимания, поскольку дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения", - подчеркнули в учреждении.