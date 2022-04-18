https://ria.ru/20220418/zhukov-1784165398.html

Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова

Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова - РИА Новости, 18.04.2022

Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова

Государственный исторический музей (ГИМ) направил в СК РФ запрос о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала СССР Георгия Жукова и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:59

2022-04-18T17:59

2022-04-18T17:59

исторический музей

георгий жуков

общество

следственный комитет россии (ск рф)

культура

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) направил в СК РФ запрос о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала СССР Георгия Жукова и называющих музей "псевдоисторическим", сообщает пресс-служба учреждения."Государственный исторический музей направил в Следственный комитет Российской Федерации запрос о проведении проверки на соответствие нормам российского законодательства высказываний пользователя сети интернет, оскорбляющих память Георгия Жукова, маршала Советского Союза", - говорится в сообщении.По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим"."Подобное высказывание не может быть оставлено без внимания, поскольку дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения", - подчеркнули в учреждении.

https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783958929.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

исторический музей, георгий жуков, общество, следственный комитет россии (ск рф), культура