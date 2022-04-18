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Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова - РИА Новости, 18.04.2022
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Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова
Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова - РИА Новости, 18.04.2022
Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова
Государственный исторический музей (ГИМ) направил в СК РФ запрос о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала СССР Георгия Жукова и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:59
2022-04-18T17:59
исторический музей
георгий жуков
общество
следственный комитет россии (ск рф)
культура
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) направил в СК РФ запрос о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала СССР Георгия Жукова и называющих музей "псевдоисторическим", сообщает пресс-служба учреждения."Государственный исторический музей направил в Следственный комитет Российской Федерации запрос о проведении проверки на соответствие нормам российского законодательства высказываний пользователя сети интернет, оскорбляющих память Георгия Жукова, маршала Советского Союза", - говорится в сообщении.По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим"."Подобное высказывание не может быть оставлено без внимания, поскольку дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения", - подчеркнули в учреждении.
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исторический музей, георгий жуков, общество, следственный комитет россии (ск рф), культура
17:59 18.04.2022
 
Исторический музей пожаловался на комментарий, оскорбивший маршала Жукова

Исторический музей направил в СК жалобу на комментарий в Сети, оскорбивший маршала Жукова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) направил в СК РФ запрос о проведении проверки комментариев в интернете, оскорбляющих маршала СССР Георгия Жукова и называющих музей "псевдоисторическим", сообщает пресс-служба учреждения.
"Государственный исторический музей направил в Следственный комитет Российской Федерации запрос о проведении проверки на соответствие нормам российского законодательства высказываний пользователя сети интернет, оскорбляющих память Георгия Жукова, маршала Советского Союза", - говорится в сообщении.
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По словам представителей пресс-службы, в "различных информационных источниках" 6 апреля было опубликовано "заявление пользователя" о Жукове как об "убийце в погонах" и мародере. Кроме того, в данной публикации ГИМ был назван "псевдоисторическим".
"Подобное высказывание не может быть оставлено без внимания, поскольку дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения", - подчеркнули в учреждении.
 
Исторический музейГеоргий ЖуковОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Культура
 
 
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