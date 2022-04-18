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Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 18.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев
Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 18.04.2022
Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев
Украинские националисты держат в заложниках в качестве "живого щита" 6,2 тысячи иностранных граждан из девяти стран, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T21:37
2022-04-18T21:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
вооруженные силы рф
международная морская организация
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты держат в заложниках в качестве "живого щита" 6,2 тысячи иностранных граждан из девяти стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 тысяч 208 иностранных граждан из девяти государств", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.Свыше 70 иностранных судов из 18 государств до сих пор остаются заблокированными в украинских портах, заявил Михаил Мизинцев.Генерал напомнил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 до 19.00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.При этом, по словам Мизинцева, киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.Генерал отметил, что в Черном море сохраняется опасность для мореплавания из-за дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
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в мире, михаил мизинцев, вооруженные силы рф, международная морская организация, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия
21:37 18.04.2022 (обновлено: 21:38 18.04.2022)
 
Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев из десяти стран

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты держат в заложниках в качестве "живого щита" 6,2 тысячи иностранных граждан из девяти стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 тысяч 208 иностранных граждан из девяти государств", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.
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Свыше 70 иностранных судов из 18 государств до сих пор остаются заблокированными в украинских портах, заявил Михаил Мизинцев.
"Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал он.
Генерал напомнил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 до 19.00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.
При этом, по словам Мизинцева, киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.
"На площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога", - сказал он.
Генерал отметил, что в Черном море сохраняется опасность для мореплавания из-за дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевВооруженные силы РФМеждународная морская организацияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбассРоссия
 
 
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