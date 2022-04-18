https://ria.ru/20220418/zalozhniki-1784196105.html

Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские националисты удерживают в заложниках 6,2 тысячи иностранцев

Украинские националисты держат в заложниках в качестве "живого щита" 6,2 тысячи иностранных граждан из девяти стран, сообщил начальник Национального центра... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T21:37

2022-04-18T21:37

2022-04-18T21:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

михаил мизинцев

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международная морская организация

украина

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинские националисты держат в заложниках в качестве "живого щита" 6,2 тысячи иностранных граждан из девяти стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 тысяч 208 иностранных граждан из девяти государств", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.Свыше 70 иностранных судов из 18 государств до сих пор остаются заблокированными в украинских портах, заявил Михаил Мизинцев.Генерал напомнил, что ВС РФ ежедневно с 8.00 до 19.00 (мск) открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили.При этом, по словам Мизинцева, киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.Генерал отметил, что в Черном море сохраняется опасность для мореплавания из-за дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, вооруженные силы рф, международная морская организация, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс, россия