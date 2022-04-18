https://ria.ru/20220418/zakharova-1784190144.html

Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК

Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК - РИА Новости, 18.04.2022

Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК

Киевский режим критикует сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), так как украинским властям нужна не помощь людям, а агрессия на камеру,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T20:36

2022-04-18T20:36

2022-04-18T20:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

украина

дмитрий кулеба

россия

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Киевский режим критикует сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), так как украинским властям нужна не помощь людям, а агрессия на камеру, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению представителя МИД, не нравится Киеву, прежде всего, нейтральность гуманитарщиков. "Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это – именно тот язык, который в своих заявления по Украине задействует МККК", - добавила Захарова.По ее мнению, киевскому режиму не нужны мирные разрешения споров. "Не нужно урегулирование конфликтной ситуации на земле, не нужны гуманитарные коридоры и режимы тишины. Всё это на самом деле Киеву не нужно. И собственные граждане, пригодные, по мнению стратегов Зеленского, только в качестве "живых щитов" для "азовцев" (против которых в России возбуждено уголовное дело), ей тоже не особо-то и нужны. А что нужно киевской администрации, так это больше западного вооружения, больше пропаганды ненависти и больше интервью Зеленского западным СМИ. Больше смертей и больше ужасных кадров. Больше фальсификаций. У них такой заказ из-за океана поступил", - заключила Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста посетить российских военнопленных. Ведущая сослалась на опубликованный на этой неделе "доклад 45 стран, входящих в ОБСЕ", "которые провели расследование военных преступлений". По ее словам, в докладе говорится, что Украина не позволила Красному Кресту посетить пленных.Реагируя на вопрос о том, позволит ли Киев это сделать, Кулеба сказал, что у него есть "весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел". При этом он отметил, что не будет этого делать, потому что у Киева хорошие рабочие отношения с Красным крестом и они решают все проблемы "на рабочем уровне в духе сотрудничества".

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, международный комитет красного креста (мккк), украина, дмитрий кулеба, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр