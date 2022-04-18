Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК
Захарова: Киев критикует работу МККК, потому что ему нужна не помощь людям, а агрессия
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Киевский режим критикует сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), так как украинским властям нужна не помощь людям, а агрессия на камеру, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на то, что на Украине работают около 600 добровольцев МККК, а международными краснокрестниками было доставлено более 500 тонн гумпомощи, в украинской прессе развернулась целая информационная война против Красного Креста и его сотрудников. Теперь в контролируемых Киевом СМИ и социальных сетях звучат призывы перестать помогать гуманитарным посредникам, прекратить делать взносы в организацию. Доходит до угроз "привлечь Красный Крест" к ответственности. Вдумайтесь в это – люди жизнями рискуют ради граждан Украины, а их хотят за это привлечь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению представителя МИД, не нравится Киеву, прежде всего, нейтральность гуманитарщиков. "Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это – именно тот язык, который в своих заявления по Украине задействует МККК", - добавила Захарова.
По ее мнению, киевскому режиму не нужны мирные разрешения споров. "Не нужно урегулирование конфликтной ситуации на земле, не нужны гуманитарные коридоры и режимы тишины. Всё это на самом деле Киеву не нужно. И собственные граждане, пригодные, по мнению стратегов Зеленского, только в качестве "живых щитов" для "азовцев" (против которых в России возбуждено уголовное дело), ей тоже не особо-то и нужны. А что нужно киевской администрации, так это больше западного вооружения, больше пропаганды ненависти и больше интервью Зеленского западным СМИ. Больше смертей и больше ужасных кадров. Больше фальсификаций. У них такой заказ из-за океана поступил", - заключила Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста посетить российских военнопленных. Ведущая сослалась на опубликованный на этой неделе "доклад 45 стран, входящих в ОБСЕ", "которые провели расследование военных преступлений". По ее словам, в докладе говорится, что Украина не позволила Красному Кресту посетить пленных.
Реагируя на вопрос о том, позволит ли Киев это сделать, Кулеба сказал, что у него есть "весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел". При этом он отметил, что не будет этого делать, потому что у Киева хорошие рабочие отношения с Красным крестом и они решают все проблемы "на рабочем уровне в духе сотрудничества".
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