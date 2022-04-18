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Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/zakharova-1784190144.html
Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК
Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК - РИА Новости, 18.04.2022
Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК
Киевский режим критикует сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), так как украинским властям нужна не помощь людям, а агрессия на камеру,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:36
2022-04-18T20:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
международный комитет красного креста (мккк)
украина
дмитрий кулеба
россия
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Киевский режим критикует сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), так как украинским властям нужна не помощь людям, а агрессия на камеру, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению представителя МИД, не нравится Киеву, прежде всего, нейтральность гуманитарщиков. "Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это – именно тот язык, который в своих заявления по Украине задействует МККК", - добавила Захарова.По ее мнению, киевскому режиму не нужны мирные разрешения споров. "Не нужно урегулирование конфликтной ситуации на земле, не нужны гуманитарные коридоры и режимы тишины. Всё это на самом деле Киеву не нужно. И собственные граждане, пригодные, по мнению стратегов Зеленского, только в качестве "живых щитов" для "азовцев" (против которых в России возбуждено уголовное дело), ей тоже не особо-то и нужны. А что нужно киевской администрации, так это больше западного вооружения, больше пропаганды ненависти и больше интервью Зеленского западным СМИ. Больше смертей и больше ужасных кадров. Больше фальсификаций. У них такой заказ из-за океана поступил", - заключила Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста посетить российских военнопленных. Ведущая сослалась на опубликованный на этой неделе "доклад 45 стран, входящих в ОБСЕ", "которые провели расследование военных преступлений". По ее словам, в докладе говорится, что Украина не позволила Красному Кресту посетить пленных.Реагируя на вопрос о том, позволит ли Киев это сделать, Кулеба сказал, что у него есть "весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел". При этом он отметил, что не будет этого делать, потому что у Киева хорошие рабочие отношения с Красным крестом и они решают все проблемы "на рабочем уровне в духе сотрудничества".
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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в мире, международный комитет красного креста (мккк), украина, дмитрий кулеба, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр
20:36 18.04.2022
 
Захарова объяснила, почему в Киеве критикуют работу МККК

Захарова: Киев критикует работу МККК, потому что ему нужна не помощь людям, а агрессия

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Киевский режим критикует сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), так как украинским властям нужна не помощь людям, а агрессия на камеру, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на то, что на Украине работают около 600 добровольцев МККК, а международными краснокрестниками было доставлено более 500 тонн гумпомощи, в украинской прессе развернулась целая информационная война против Красного Креста и его сотрудников. Теперь в контролируемых Киевом СМИ и социальных сетях звучат призывы перестать помогать гуманитарным посредникам, прекратить делать взносы в организацию. Доходит до угроз "привлечь Красный Крест" к ответственности. Вдумайтесь в это – люди жизнями рискуют ради граждан Украины, а их хотят за это привлечь", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По мнению представителя МИД, не нравится Киеву, прежде всего, нейтральность гуманитарщиков. "Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это – именно тот язык, который в своих заявления по Украине задействует МККК", - добавила Захарова.
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По ее мнению, киевскому режиму не нужны мирные разрешения споров. "Не нужно урегулирование конфликтной ситуации на земле, не нужны гуманитарные коридоры и режимы тишины. Всё это на самом деле Киеву не нужно. И собственные граждане, пригодные, по мнению стратегов Зеленского, только в качестве "живых щитов" для "азовцев" (против которых в России возбуждено уголовное дело), ей тоже не особо-то и нужны. А что нужно киевской администрации, так это больше западного вооружения, больше пропаганды ненависти и больше интервью Зеленского западным СМИ. Больше смертей и больше ужасных кадров. Больше фальсификаций. У них такой заказ из-за океана поступил", - заключила Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала CBS не ответил на вопрос ведущей о том, позволит ли в итоге Киев сотрудникам Международного Красного Креста посетить российских военнопленных. Ведущая сослалась на опубликованный на этой неделе "доклад 45 стран, входящих в ОБСЕ", "которые провели расследование военных преступлений". По ее словам, в докладе говорится, что Украина не позволила Красному Кресту посетить пленных.
Реагируя на вопрос о том, позволит ли Киев это сделать, Кулеба сказал, что у него есть "весомые причины жаловаться на то, как Красный Крест проводил свои операции на Украине с начала войны, и на визит главы Красного креста в Москву и то, как он прошел". При этом он отметил, что не будет этого делать, потому что у Киева хорошие рабочие отношения с Красным крестом и они решают все проблемы "на рабочем уровне в духе сотрудничества".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМеждународный комитет Красного Креста (МККК)УкраинаДмитрий КулебаРоссияМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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