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Юристы помогут россиянам за рубежом
Юристы помогут россиянам за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022
Юристы помогут россиянам за рубежом
В Москве презентовали проект юридической помощи россиянам, которые за границей подвергаются дискриминации. Через портал и мобильное приложение "За права... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:32
2022-04-18T15:32
2022-04-18T15:32
общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве презентовали проект юридической помощи россиянам, которые за границей подвергаются дискриминации. Через портал и мобильное приложение "За права соотечественников. Родина на связи" можно сообщить, например, об отчислении из вуза, незаконном увольнении или нападении, сообщили организаторы в ходе презентации в Москве."Мы будем оказывать бесплатные юридические консультации, предоставлять правовую информацию по самым актуальным темам. Кроме того, юристы готовы, будут и смогут помогать в составлении заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера", – рассказал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.По данным учредителей проекта, россияне за рубежом испытывают трудности во всех сферах жизни: увольнения, ухудшение условий труда, блокировка счетов, расторжение договоров аренды, отказ в предоставлении медицинских услуг, ущемление прав предпринимателей, а также травля детей в учебных заведениях. Сообщается, что в рамках проекта сформируют системный механизм по оказанию юридической, психологической и других видов поддержки соотечественникам, пострадавшим от антироссийских действий за рубежом. Горячая линия работает в формате 24/7, звонки бесплатные.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве презентовали проект юридической помощи россиянам, которые за границей подвергаются дискриминации. Через портал и мобильное приложение "За права соотечественников. Родина на связи" можно сообщить, например, об отчислении из вуза, незаконном увольнении или нападении, сообщили организаторы в ходе презентации в Москве.
"Мы будем оказывать бесплатные юридические консультации, предоставлять правовую информацию по самым актуальным темам. Кроме того, юристы готовы, будут и смогут помогать в составлении заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера", – рассказал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
По данным учредителей проекта, россияне за рубежом испытывают трудности во всех сферах жизни: увольнения, ухудшение условий труда, блокировка счетов, расторжение договоров аренды, отказ в предоставлении медицинских услуг, ущемление прав предпринимателей, а также травля детей в учебных заведениях.
Сообщается, что в рамках проекта сформируют системный механизм по оказанию юридической, психологической и других видов поддержки соотечественникам, пострадавшим от антироссийских действий за рубежом. Горячая линия работает в формате 24/7, звонки бесплатные.