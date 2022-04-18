https://ria.ru/20220418/yuristy-1784126276.html

Юристы помогут россиянам за рубежом

Юристы помогут россиянам за рубежом - РИА Новости, 18.04.2022

Юристы помогут россиянам за рубежом

В Москве презентовали проект юридической помощи россиянам, которые за границей подвергаются дискриминации. Через портал и мобильное приложение "За права... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:32

2022-04-18T15:32

2022-04-18T15:32

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В Москве презентовали проект юридической помощи россиянам, которые за границей подвергаются дискриминации. Через портал и мобильное приложение "За права соотечественников. Родина на связи" можно сообщить, например, об отчислении из вуза, незаконном увольнении или нападении, сообщили организаторы в ходе презентации в Москве."Мы будем оказывать бесплатные юридические консультации, предоставлять правовую информацию по самым актуальным темам. Кроме того, юристы готовы, будут и смогут помогать в составлении заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера", – рассказал председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.По данным учредителей проекта, россияне за рубежом испытывают трудности во всех сферах жизни: увольнения, ухудшение условий труда, блокировка счетов, расторжение договоров аренды, отказ в предоставлении медицинских услуг, ущемление прав предпринимателей, а также травля детей в учебных заведениях. Сообщается, что в рамках проекта сформируют системный механизм по оказанию юридической, психологической и других видов поддержки соотечественникам, пострадавшим от антироссийских действий за рубежом. Горячая линия работает в формате 24/7, звонки бесплатные.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество