https://ria.ru/20220418/vstrecha-1784068106.html

Губернатор Подмосковья проведет встречу с ИТ-компаниями

Губернатор Подмосковья проведет встречу с ИТ-компаниями - РИА Новости, 18.04.2022

Губернатор Подмосковья проведет встречу с ИТ-компаниями

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет встречу с представителями ИТ-компаний, работающих на территории региона. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:29

2022-04-18T12:29

2022-04-18T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745066334_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_f37b22868c62a93b029cc6326cf9cdb2.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет встречу с представителями ИТ-компаний, работающих на территории региона.По словам губернатора, в ИТ-сфере занято 28 тысяч жителей Подмосковья."Завтра я встречаюсь с представителями ИТ-компаний. Интересно будет послушать их планы, в чем нужна наша поддержка и увидеть горизонт развития", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.

https://ria.ru/20220414/nalogooblozhenie-1783586084.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев