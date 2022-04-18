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Губернатор Подмосковья проведет встречу с ИТ-компаниями
Губернатор Подмосковья проведет встречу с ИТ-компаниями - РИА Новости, 18.04.2022
Губернатор Подмосковья проведет встречу с ИТ-компаниями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет встречу с представителями ИТ-компаний, работающих на территории региона. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:29
2022-04-18T12:29
2022-04-18T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проведет встречу с представителями ИТ-компаний, работающих на территории региона.По словам губернатора, в ИТ-сфере занято 28 тысяч жителей Подмосковья."Завтра я встречаюсь с представителями ИТ-компаний. Интересно будет послушать их планы, в чем нужна наша поддержка и увидеть горизонт развития", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев