В США требуют отправить войска на Украину

Американский сенатор потребовал отправить войска на Украину
Сенатор Кунс: Украина превратится в Сирию, если США не отправят туда свои войска
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украина может стать "второй Сирией", если США не разрешат отправить туда свои войска, заявил в эфире CBS сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс.
"Байден и его администрация многое сделали в области санкций, а также в том, что касается привлечения к этой борьбе стран, некогда остававшихся в стороне. Но настал критический момент", — утверждает политик.
На этой неделе американский лидер анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, куда включены артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ на это МИД России направил всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским подразделениям, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.