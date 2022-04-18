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Американский сенатор потребовал отправить войска на Украину - РИА Новости, 18.04.2022
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В США требуют отправить войска на Украину
Американский сенатор потребовал отправить войска на Украину - РИА Новости, 18.04.2022
В США требуют отправить войска на Украину
Украина может стать "второй Сирией", если США не разрешат отправить туда свои войска, заявил в эфире CBS сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:59
2022-04-18T11:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
россия
украина
роман путин
сенат сша
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украина может стать "второй Сирией", если США не разрешат отправить туда свои войска, заявил в эфире CBS сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс.На этой неделе американский лидер анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, куда включены артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ на это МИД России направил всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений на Украину.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским подразделениям, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, сша, россия, украина, роман путин, сенат сша
11:59 18.04.2022
 
Американский сенатор потребовал отправить войска на Украину

Сенатор Кунс: Украина превратится в Сирию, если США не отправят туда свои войска

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украина может стать "второй Сирией", если США не разрешат отправить туда свои войска, заявил в эфире CBS сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс.
"Байден и его администрация многое сделали в области санкций, а также в том, что касается привлечения к этой борьбе стран, некогда остававшихся в стороне. Но настал критический момент", — утверждает политик.
На этой неделе американский лидер анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, куда включены артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ на это МИД России направил всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений на Украину.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским подразделениям, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАРоссияУкраинаРоман ПутинСенат США
 
 
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