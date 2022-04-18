https://ria.ru/20220418/voyska-1784059967.html

В США требуют отправить войска на Украину

Американский сенатор потребовал отправить войска на Украину - РИА Новости, 18.04.2022

В США требуют отправить войска на Украину

Украина может стать "второй Сирией", если США не разрешат отправить туда свои войска, заявил в эфире CBS сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:59

2022-04-18T11:59

2022-04-18T11:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

россия

украина

роман путин

сенат сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_267cf9fc75e0246d4f70d40a62c744d7.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Украина может стать "второй Сирией", если США не разрешат отправить туда свои войска, заявил в эфире CBS сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс.На этой неделе американский лидер анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, куда включены артиллерия, бронетранспортеры и вертолеты. В ответ на это МИД России направил всем странам, включая Соединенные Штаты, ноту из-за поставок вооружений на Украину.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, что российские войска наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским подразделениям, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/signal-1784017610.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, россия, украина, роман путин, сенат сша