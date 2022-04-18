https://ria.ru/20220418/voennye-1784137120.html

Белгородская область окажет поддержку семьям погибших военных

Белгородская область окажет поддержку семьям погибших военных - РИА Новости, 18.04.2022

Белгородская область окажет поддержку семьям погибших военных

Власти Белгородской области введут в регионе меры поддержки семей погибших военнослужащих, сообщило в понедельник правительство региона. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:15

2022-04-18T16:15

2022-04-18T16:15

белгородская область

общество

вячеслав гладков

сирия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Власти Белгородской области введут в регионе меры поддержки семей погибших военнослужащих, сообщило в понедельник правительство региона.Соответствующее предложение было внесено председателем областной думы Юрием Клепиковым и поддержано губернатором Вячеславом Гладковым."Сейчас на областном уровне установлена единовременная выплата семьям погибших в ходе спецоперации в размере 3 миллиона рублей. Однако, по мнению как председателя заксобрания, так и губернатора, работу в этом направлении необходимо расширить и систематизировать", - говорится в сообщении.В частности, семьям военнослужащих, погибших в локальных конфликтах, предлагаются ежегодная выплата к 12 июня из областного бюджета; бесплатный земельный участок, если семья в таковом нуждается; бесплатное санаторно-курортное лечение в учреждениях области.Для семей с детьми школьного возраста могут ввести ежегодную выплату на приобретение школьной и спортивной формы; компенсацию двухразового школьного питания; бесплатное выделение путевок в загородные оздоровительные лагеря.Кроме того, в школах, колледжах и вузах предлагается оборудовать экспозиции о героях и подвигах военных, где будут проводиться уроки мужества."Это очень важное предложение. Конечно же, речь идёт о семьях военных, принимавших участие не только в спецоперации, но и в боевых действиях в Чечне, в Сирии и в других горячих точках. Необходимо учитывать все категории. Предлагаю систематизировать это предложение до 1 мая", — отметил Гладков.Глава региона также предложил подключить глав муниципалитетов к работе над мерами поддержки."Если у вас будут свои предложения по муниципальным мерам поддержки, то мы можем их добавить к тем, что будут реализовываться на областном уровне", — заключил губернатор.

https://ria.ru/20220318/lekarstva-1778944407.html

https://ria.ru/20220322/podderzhka-1779414342.html

https://ria.ru/20220318/tseny-1778944924.html

сирия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, вячеслав гладков, сирия, белгородская область