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Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента - РИА Новости, 18.04.2022
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Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента
Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента - РИА Новости, 18.04.2022
Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента
Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:23
2022-04-18T11:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме."Мы видим, в первой декаде апреля вклады уже выросли на 1,6%", - сказала она.Этому, по словам Набиуллиной, помогли в том числе повышение ключевой ставки, а вслед за этим повышение ставок в банках.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
11:23 18.04.2022
 
Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента

Глава ЦБ Набиуллина: вклады в российских банках в первой декаде апреля выросли на 1,6%

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
"Мы видим, в первой декаде апреля вклады уже выросли на 1,6%", - сказала она.
Этому, по словам Набиуллиной, помогли в том числе повышение ключевой ставки, а вслед за этим повышение ставок в банках.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:51
На перестройку экономики потребуется порядка двух лет, заявил Кудрин
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
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