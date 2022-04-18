https://ria.ru/20220418/vklady-1784050364.html
Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента
Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента - РИА Новости, 18.04.2022
Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента
Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T11:23
2022-04-18T11:23
2022-04-18T11:23
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме."Мы видим, в первой декаде апреля вклады уже выросли на 1,6%", - сказала она.Этому, по словам Набиуллиной, помогли в том числе повышение ключевой ставки, а вслед за этим повышение ставок в банках.
https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783312900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента
Глава ЦБ Набиуллина: вклады в российских банках в первой декаде апреля выросли на 1,6%