https://ria.ru/20220418/vklady-1784050364.html

Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента

Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента - РИА Новости, 18.04.2022

Вклады в российских банках выросли на 1,6 процента

Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T11:23

2022-04-18T11:23

2022-04-18T11:23

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вклады в банках РФ выросли в первой декаде апреля на 1,6%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме."Мы видим, в первой декаде апреля вклады уже выросли на 1,6%", - сказала она.Этому, по словам Набиуллиной, помогли в том числе повышение ключевой ставки, а вслед за этим повышение ставок в банках.

https://ria.ru/20220413/ekonomika-1783312900.html

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия