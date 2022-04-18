https://ria.ru/20220418/ukraina-1784140058.html

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека - РИА Новости, 18.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека

Более 200 человек, среди которых 40 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:24

2022-04-18T16:24

2022-04-18T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Более 200 человек, среди которых 40 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Отмечается, что сейчас эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/vsu-1784039284.html

донецкая народная республика

россия

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)