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Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784140058.html
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека - РИА Новости, 18.04.2022
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека
Более 200 человек, среди которых 40 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:24
2022-04-18T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Более 200 человек, среди которых 40 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Отмечается, что сейчас эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/vsu-1784039284.html
донецкая народная республика
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в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:24 18.04.2022 (обновлено: 16:44 18.04.2022)
 
Из Мариуполя в Безыменное эвакуировали еще 203 человека

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР 18 апреля эвакуировали 203 человека, включая 40 детей

© РИА Новости . Максим БлиновБеженцы из Мариуполя
Беженцы из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
Беженцы из Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Более 200 человек, среди которых 40 детей, эвакуированы в понедельник из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 18 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 203 человека, среди них 40 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Отмечается, что сейчас эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Местные жители на одной из улиц в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские боевики расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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