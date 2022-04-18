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Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 18.04.2022
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск
Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники, а также сбила один беспилотник, заявил на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:18
2022-04-18T10:18
2022-04-18T10:22
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники, а также сбила один беспилотник, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал Конашенков.Он добавил, что ракетой "воздух-воздух" был сбит украинский беспилотник.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/vertolet-1783960335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, в мире, космос - риа наука, россия, войска воздушно-космической обороны
10:18 18.04.2022 (обновлено: 10:22 18.04.2022)
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск
Российская авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских войск