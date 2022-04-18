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Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784035627.html
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 18.04.2022
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск
Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники, а также сбила один беспилотник, заявил на... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:18
2022-04-18T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
космос - риа наука
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники, а также сбила один беспилотник, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал Конашенков.Он добавил, что ракетой "воздух-воздух" был сбит украинский беспилотник.
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признание днр и лнр в россии, в мире, космос - риа наука, россия, войска воздушно-космической обороны
10:18 18.04.2022 (обновлено: 10:22 18.04.2022)
 
Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск

Российская авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских войск

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Истребитель
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники, а также сбила один беспилотник, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал Конашенков.
Он добавил, что ракетой "воздух-воздух" был сбит украинский беспилотник.
Кадры ударов вертолетами Ми-28Н по позициям украинской техники ПВО - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 12:48В мире
Минобороны РФ показало уничтожение военных объектов ВСУ с вертолетов Ми-28Н
 
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