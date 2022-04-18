https://ria.ru/20220418/ukraina-1784035627.html

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск - РИА Новости, 18.04.2022

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения украинских войск

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники, а также сбила один беспилотник, заявил на... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:18

2022-04-18T10:18

2022-04-18T10:22

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и техники, а также сбила один беспилотник, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники", - сказал Конашенков.Он добавил, что ракетой "воздух-воздух" был сбит украинский беспилотник.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/vertolet-1783960335.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире, космос - риа наука, россия, войска воздушно-космической обороны