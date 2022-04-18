https://ria.ru/20220418/ugol-1784152383.html

Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях

Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях - РИА Новости, 18.04.2022

Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях

Объем сделок по экспорту угля из Якутии в юанях превысил 35% от общего количества сделок в регионе с компаниями мирового уровня, сообщил глава республики Айсен... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:03

2022-04-18T17:03

республика саха (якутия)

экономика

республика саха (якутия)

россия

китай

юань

айсен николаев

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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Объем сделок по экспорту угля из Якутии в юанях превысил 35% от общего количества сделок в регионе с компаниями мирового уровня, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира телеканала РБК."Безусловно, те компании, которые работают на территории Республики Саха (Якутия), - я еще раз подчеркну, я со всеми руководителями в ежедневном контакте, - все они заинтересованы в переходе на другие валюты, в том числе на такие как юани или рупии в зависимости от сферы своей деятельности. Более того, это начинает получаться: по некоторым угольным компаниям - у нас в республике сейчас достаточно крупные компании мирового уровня работают - объем сделок в юанях превысил 35%", - отметил глава республики.Николаев подчеркнул, что власти региона принимают все необходимые меры для того, чтобы устойчивость компаний, работающих в Якутии, была сохранена на фоне санкций. По его словам, основной объем продукции предприятий уходит на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона."За первый квартал увеличили добычу, увеличили свои промышленные объемы на 10% по сравнению с прошлым годом, который был для нас абсолютно рекордным по добыче нефти, газа, угля, золота", - сказал он.Ранее министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко рассказал РИА Новости о том, что индекс промышленного роста по итогам 2021 года в Якутии превысил 116% и позволил увеличить доходы госбюджета региона до рекордных 320 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220310/semena-1777465812.html

https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html

республика саха (якутия)

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, республика саха (якутия), россия, китай, юань, айсен николаев