https://ria.ru/20220418/ugol-1784152383.html
Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях
Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях - РИА Новости, 18.04.2022
Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях
Объем сделок по экспорту угля из Якутии в юанях превысил 35% от общего количества сделок в регионе с компаниями мирового уровня, сообщил глава республики Айсен... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
республика саха (якутия)
экономика
республика саха (якутия)
россия
китай
юань
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Объем сделок по экспорту угля из Якутии в юанях превысил 35% от общего количества сделок в регионе с компаниями мирового уровня, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира телеканала РБК."Безусловно, те компании, которые работают на территории Республики Саха (Якутия), - я еще раз подчеркну, я со всеми руководителями в ежедневном контакте, - все они заинтересованы в переходе на другие валюты, в том числе на такие как юани или рупии в зависимости от сферы своей деятельности. Более того, это начинает получаться: по некоторым угольным компаниям - у нас в республике сейчас достаточно крупные компании мирового уровня работают - объем сделок в юанях превысил 35%", - отметил глава республики.Николаев подчеркнул, что власти региона принимают все необходимые меры для того, чтобы устойчивость компаний, работающих в Якутии, была сохранена на фоне санкций. По его словам, основной объем продукции предприятий уходит на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона."За первый квартал увеличили добычу, увеличили свои промышленные объемы на 10% по сравнению с прошлым годом, который был для нас абсолютно рекордным по добыче нефти, газа, угля, золота", - сказал он.Ранее министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко рассказал РИА Новости о том, что индекс промышленного роста по итогам 2021 года в Якутии превысил 116% и позволил увеличить доходы госбюджета региона до рекордных 320 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220310/semena-1777465812.html
https://ria.ru/20220414/natsproekty-1783509929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, республика саха (якутия), россия, китай, юань, айсен николаев
Более 35% сделок по экспорту угля из Якутии заключаются в юанях
Глава Якутии Николаев: объем сделок по экспорту угля из региона в юанях превысил 35%
ЯКУТСК, 18 апр – РИА Новости. Объем сделок по экспорту угля из Якутии в юанях превысил 35% от общего количества сделок в регионе с компаниями мирового уровня, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе прямого эфира телеканала РБК.
"Безусловно, те компании, которые работают на территории Республики Саха (Якутия), - я еще раз подчеркну, я со всеми руководителями в ежедневном контакте, - все они заинтересованы в переходе на другие валюты, в том числе на такие как юани или рупии в зависимости от сферы своей деятельности. Более того, это начинает получаться: по некоторым угольным компаниям - у нас в республике сейчас достаточно крупные компании мирового уровня работают - объем сделок в юанях превысил 35%", - отметил глава республики.
Николаев подчеркнул, что власти региона принимают все необходимые меры для того, чтобы устойчивость компаний, работающих в Якутии, была сохранена на фоне санкций. По его словам, основной объем продукции предприятий уходит на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
"За первый квартал увеличили добычу, увеличили свои промышленные объемы на 10% по сравнению с прошлым годом, который был для нас абсолютно рекордным по добыче нефти, газа, угля, золота", - сказал он.
Ранее министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко рассказал РИА Новости о том, что индекс промышленного роста по итогам 2021 года в Якутии превысил 116% и позволил увеличить доходы госбюджета региона до рекордных 320 миллиардов рублей.