Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона
Житель Набережных Челнов убил коллегу и отрезал палец, чтобы разблокировать его смартфон
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Житель Набережных Челнов зарезал коллегу и отрезал ему палец, чтобы воспользоваться его мобильным телефоном, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По версии следствия, вечером 10 апреля обвиняемый позвонил 26-летнему коллеге по работе и встретился с ним в промышленной зоне города. Там он попросил у мужчины в долг, поскольку слышал, что тот продал старый автомобиль и планировал купить новый. Знакомый ответил отказом, после чего мужчины пошли домой пешком. В районе Вахитовского кольца между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте. Спрятав тело, обвиняемый забрал мобильный телефон потерпевшего, а также отрезал у него палец, чтобы войти в мобильное устройство. На следующий день он от имени потерпевшего написал в рабочую группу о том, что не выйдет, после чего обналичил посредством телефона имевшиеся на счету потерпевшего 37 тысяч рублей.
"Двенадцатого апреля тело потерпевшего обнаружили рабочие горзеленхоза. 16 апреля в ходе грамотно спланированных следственных действий злоумышленник был задержан. Причастность к совершению преступления он признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела (статья 105 УК РФ "Убийство") продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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