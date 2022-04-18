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Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона - РИА Новости, 18.04.2022
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Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона
Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона - РИА Новости, 18.04.2022
Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона
Житель Набережных Челнов зарезал коллегу и отрезал ему палец, чтобы воспользоваться его мобильным телефоном, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:25
2022-04-18T16:25
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Житель Набережных Челнов зарезал коллегу и отрезал ему палец, чтобы воспользоваться его мобильным телефоном, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По версии следствия, вечером 10 апреля обвиняемый позвонил 26-летнему коллеге по работе и встретился с ним в промышленной зоне города. Там он попросил у мужчины в долг, поскольку слышал, что тот продал старый автомобиль и планировал купить новый. Знакомый ответил отказом, после чего мужчины пошли домой пешком. В районе Вахитовского кольца между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте. Спрятав тело, обвиняемый забрал мобильный телефон потерпевшего, а также отрезал у него палец, чтобы войти в мобильное устройство. На следующий день он от имени потерпевшего написал в рабочую группу о том, что не выйдет, после чего обналичил посредством телефона имевшиеся на счету потерпевшего 37 тысяч рублей."Двенадцатого апреля тело потерпевшего обнаружили рабочие горзеленхоза. 16 апреля в ходе грамотно спланированных следственных действий злоумышленник был задержан. Причастность к совершению преступления он признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела (статья 105 УК РФ "Убийство") продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
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происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, следственный комитет россии (ск рф)
16:25 18.04.2022
 
Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона

Житель Набережных Челнов убил коллегу и отрезал палец, чтобы разблокировать его смартфон

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Житель Набережных Челнов зарезал коллегу и отрезал ему палец, чтобы воспользоваться его мобильным телефоном, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По версии следствия, вечером 10 апреля обвиняемый позвонил 26-летнему коллеге по работе и встретился с ним в промышленной зоне города. Там он попросил у мужчины в долг, поскольку слышал, что тот продал старый автомобиль и планировал купить новый. Знакомый ответил отказом, после чего мужчины пошли домой пешком. В районе Вахитовского кольца между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте. Спрятав тело, обвиняемый забрал мобильный телефон потерпевшего, а также отрезал у него палец, чтобы войти в мобильное устройство. На следующий день он от имени потерпевшего написал в рабочую группу о том, что не выйдет, после чего обналичил посредством телефона имевшиеся на счету потерпевшего 37 тысяч рублей.
"Двенадцатого апреля тело потерпевшего обнаружили рабочие горзеленхоза. 16 апреля в ходе грамотно спланированных следственных действий злоумышленник был задержан. Причастность к совершению преступления он признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела (статья 105 УК РФ "Убийство") продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября 2020, 13:24
В Петербурге задержали подозреваемого по "делу об отрезанном пальце"
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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