https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784140322.html

Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона

Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона - РИА Новости, 18.04.2022

Житель Татарстана убил коллегу и отрезал ему палец ради смартфона

Житель Набережных Челнов зарезал коллегу и отрезал ему палец, чтобы воспользоваться его мобильным телефоном, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:25

2022-04-18T16:25

2022-04-18T16:25

происшествия

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Житель Набережных Челнов зарезал коллегу и отрезал ему палец, чтобы воспользоваться его мобильным телефоном, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По версии следствия, вечером 10 апреля обвиняемый позвонил 26-летнему коллеге по работе и встретился с ним в промышленной зоне города. Там он попросил у мужчины в долг, поскольку слышал, что тот продал старый автомобиль и планировал купить новый. Знакомый ответил отказом, после чего мужчины пошли домой пешком. В районе Вахитовского кольца между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом, от которых тот скончался на месте. Спрятав тело, обвиняемый забрал мобильный телефон потерпевшего, а также отрезал у него палец, чтобы войти в мобильное устройство. На следующий день он от имени потерпевшего написал в рабочую группу о том, что не выйдет, после чего обналичил посредством телефона имевшиеся на счету потерпевшего 37 тысяч рублей."Двенадцатого апреля тело потерпевшего обнаружили рабочие горзеленхоза. 16 апреля в ходе грамотно спланированных следственных действий злоумышленник был задержан. Причастность к совершению преступления он признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела (статья 105 УК РФ "Убийство") продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20201026/ubiystvo-1581566219.html

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, следственный комитет россии (ск рф)