12:24 18.04.2022 (обновлено: 12:27 18.04.2022)
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы
В Ивановской области бывшего ученика коррекционной школы обвинили в убийстве учительницы
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Ивановской области обвиняется в убийстве женщины, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как уточняет СУСК, 17 апреля в коридоре квартиры в городе Пучеж обнаружено тело проживающей там 50-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий с участием сотрудников полиции задержан мужчина 2003 года рождения как лицо, причастное к совершению преступления. По версии следствия, 18-летний молодой человек накануне убийства распивал спиртные напитки и 17 апреля в вечернее время пришел в квартиру к потерпевшей, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался. Злоумышленник напал на женщину, стал избивать, а затем вооружился ножом и нанес ей не менее 12 ударов в область лица и груди. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.