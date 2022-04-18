https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784066852.html

Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы

Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы - РИА Новости, 18.04.2022

Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы

Восемнадцатилетний житель Ивановской области обвиняется в убийстве женщины, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался, сообщило... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T12:24

2022-04-18T12:24

2022-04-18T12:27

россия

происшествия

криминал

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Ивановской области обвиняется в убийстве женщины, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Как уточняет СУСК, 17 апреля в коридоре квартиры в городе Пучеж обнаружено тело проживающей там 50-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)."В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий с участием сотрудников полиции задержан мужчина 2003 года рождения как лицо, причастное к совершению преступления. По версии следствия, 18-летний молодой человек накануне убийства распивал спиртные напитки и 17 апреля в вечернее время пришел в квартиру к потерпевшей, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался. Злоумышленник напал на женщину, стал избивать, а затем вооружился ножом и нанес ей не менее 12 ударов в область лица и груди. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.

https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, криминал, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)