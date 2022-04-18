Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220418/ubiystvo-1784066852.html
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы - РИА Новости, 18.04.2022
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы
Восемнадцатилетний житель Ивановской области обвиняется в убийстве женщины, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался, сообщило... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:24
2022-04-18T12:27
россия
происшествия
криминал
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg
РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Ивановской области обвиняется в убийстве женщины, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Как уточняет СУСК, 17 апреля в коридоре квартиры в городе Пучеж обнаружено тело проживающей там 50-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)."В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий с участием сотрудников полиции задержан мужчина 2003 года рождения как лицо, причастное к совершению преступления. По версии следствия, 18-летний молодой человек накануне убийства распивал спиртные напитки и 17 апреля в вечернее время пришел в квартиру к потерпевшей, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался. Злоумышленник напал на женщину, стал избивать, а затем вооружился ножом и нанес ей не менее 12 ударов в область лица и груди. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20220408/prestuplenie-1782335726.html
россия
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_5:0:1072:800_1920x0_80_0_0_fbf3ff80731710498b37c3e60d7814d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, криминал, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф)
12:24 18.04.2022 (обновлено: 12:27 18.04.2022)
 
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве учительницы

В Ивановской области бывшего ученика коррекционной школы обвинили в убийстве учительницы

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Восемнадцатилетний житель Ивановской области обвиняется в убийстве женщины, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как уточняет СУСК, 17 апреля в коридоре квартиры в городе Пучеж обнаружено тело проживающей там 50-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Сотрудник ФСИН - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
"Случилось помутнение, взяла топор": кого не сажают за жестокие убийства
"В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий с участием сотрудников полиции задержан мужчина 2003 года рождения как лицо, причастное к совершению преступления. По версии следствия, 18-летний молодой человек накануне убийства распивал спиртные напитки и 17 апреля в вечернее время пришел в квартиру к потерпевшей, которая ранее была учительницей в коррекционной школе, где он обучался. Злоумышленник напал на женщину, стал избивать, а затем вооружился ножом и нанес ей не менее 12 ударов в область лица и груди. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.
 
РоссияПроисшествияКриминалИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала