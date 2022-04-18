https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784191329.html

Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган

Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.04.2022

Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган

Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T20:51

2022-04-18T20:51

2022-04-18T21:10

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украина

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Ситуация с Украиной, посредничество Турции, наши старания показали значимость нашей страны для ЕС", - сказал турецкий лидер в ходе своего выступления перед однопартийцами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

https://ria.ru/20220323/s-400-1779550159.html

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россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган