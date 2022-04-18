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Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.04.2022
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Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган
Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 18.04.2022
Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган
Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T20:51
2022-04-18T21:10
в мире
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турция
россия
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Ситуация с Украиной, посредничество Турции, наши старания показали значимость нашей страны для ЕС", - сказал турецкий лидер в ходе своего выступления перед однопартийцами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html
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в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
20:51 18.04.2022 (обновлено: 21:10 18.04.2022)
 
Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил Эрдоган

Эрдоган: ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС

© AP Photo / Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Pool
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 апр – РИА Новости. Ситуация на Украине показала значимость Турции для ЕС, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Ситуация с Украиной, посредничество Турции, наши старания показали значимость нашей страны для ЕС", - сказал турецкий лидер в ходе своего выступления перед однопартийцами.
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 15:48
В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 03:21
В ЦАМТО объяснили, почему Турция не передала Украине С-400
 
В миреУкраинаТурцияРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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