https://ria.ru/20220418/tovarooborot-1784174387.html

Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год

Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год - РИА Новости, 18.04.2022

Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год

Товарооборот Рязанской области и Индии в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в 27 раз, составив свыше 500 миллионов долларов, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T18:51

2022-04-18T18:51

2022-04-18T19:52

рязанская область

экономика

индия

рязанская область

россия

российский экспортный центр (рэц)

торгово-промышленная палата рф

николай любимов

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РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Товарооборот Рязанской области и Индии в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в 27 раз, составив свыше 500 миллионов долларов, сообщил губернатор российского региона Николай Любимов.По информации правительства Рязанской области, в понедельник в Индии начала свою работу бизнес-миссия региона. Делегацию возглавляет губернатор. В ее состав входят также предприниматели-экспортеры. В первый день работы Любимов провел рабочую встречу с генеральным консулом РФ в Мумбаи Алексеем Суровцевым, руководителем представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Тимуром Векиловым, представителем ВЭБ РФ в Мумбаи Александром Перминовым, представителем торгпредства РФ в Мумбаи Сергеем Нечунеевым.По словам губернатора, регион экспортирует в Индию радиолокационную аппаратуру, кровельные материалы, автоприцепы, пластмассовые изделия, кожу, контрольно-измерительное оборудование. От индийских поставщиков Рязанская область получает пищевые жиры и масла, электрическое оборудование, средства для обработки кожи, изделия из черных металлов, продукцию химической промышленности. Любимов предложил коллегам из консульства, торгового представительства и РЭЦ организовать реверсные бизнес-миссии предпринимателей Индии в Рязанскую область.Суровцев отметил, что Рязанская область стала первым российским регионом, приехавшим в Индию с бизнес-миссией после коронавирусных ограничений.На презентации инвестиционного потенциала Рязанской области, прошедшей на площадке ТПП Индии, представили инструменты сотрудничества, которые сформированы в регионе для резидентов инвестиционных площадок, в том числе индустриального парка "Рязанский", агропромышленного парка "АгроТерра" и логистического парка. Также участники рязанской бизнес-миссии провели переговоры с руководством одного из фармацевтических предприятий в Мумбаи. Стороны обсудили возможности сотрудничества с медицинским кластером и перспективы кооперации в рамках создания совместных производств по выпуску востребованного медицинского оборудования, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220418/indiya-1784021080.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, индия, рязанская область, россия, российский экспортный центр (рэц), торгово-промышленная палата рф, николай любимов