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Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год - РИА Новости, 18.04.2022
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Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год
Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год - РИА Новости, 18.04.2022
Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год
Товарооборот Рязанской области и Индии в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в 27 раз, составив свыше 500 миллионов долларов, сообщил... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T18:51
2022-04-18T19:52
рязанская область
экономика
индия
рязанская область
россия
российский экспортный центр (рэц)
торгово-промышленная палата рф
николай любимов
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РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Товарооборот Рязанской области и Индии в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в 27 раз, составив свыше 500 миллионов долларов, сообщил губернатор российского региона Николай Любимов.По информации правительства Рязанской области, в понедельник в Индии начала свою работу бизнес-миссия региона. Делегацию возглавляет губернатор. В ее состав входят также предприниматели-экспортеры. В первый день работы Любимов провел рабочую встречу с генеральным консулом РФ в Мумбаи Алексеем Суровцевым, руководителем представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Тимуром Векиловым, представителем ВЭБ РФ в Мумбаи Александром Перминовым, представителем торгпредства РФ в Мумбаи Сергеем Нечунеевым.По словам губернатора, регион экспортирует в Индию радиолокационную аппаратуру, кровельные материалы, автоприцепы, пластмассовые изделия, кожу, контрольно-измерительное оборудование. От индийских поставщиков Рязанская область получает пищевые жиры и масла, электрическое оборудование, средства для обработки кожи, изделия из черных металлов, продукцию химической промышленности. Любимов предложил коллегам из консульства, торгового представительства и РЭЦ организовать реверсные бизнес-миссии предпринимателей Индии в Рязанскую область.Суровцев отметил, что Рязанская область стала первым российским регионом, приехавшим в Индию с бизнес-миссией после коронавирусных ограничений.На презентации инвестиционного потенциала Рязанской области, прошедшей на площадке ТПП Индии, представили инструменты сотрудничества, которые сформированы в регионе для резидентов инвестиционных площадок, в том числе индустриального парка "Рязанский", агропромышленного парка "АгроТерра" и логистического парка. Также участники рязанской бизнес-миссии провели переговоры с руководством одного из фармацевтических предприятий в Мумбаи. Стороны обсудили возможности сотрудничества с медицинским кластером и перспективы кооперации в рамках создания совместных производств по выпуску востребованного медицинского оборудования, подчеркивается в сообщении.
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экономика, индия, рязанская область, россия, российский экспортный центр (рэц), торгово-промышленная палата рф, николай любимов
18:51 18.04.2022 (обновлено: 19:52 18.04.2022)
 
Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос в 27 раз за 2021 год

Товарооборот между Рязанской областью и Индией вырос более чем в 27 раз за 2021 год

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 апр - РИА Новости. Товарооборот Рязанской области и Индии в прошлом году по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в 27 раз, составив свыше 500 миллионов долларов, сообщил губернатор российского региона Николай Любимов.
По информации правительства Рязанской области, в понедельник в Индии начала свою работу бизнес-миссия региона. Делегацию возглавляет губернатор. В ее состав входят также предприниматели-экспортеры. В первый день работы Любимов провел рабочую встречу с генеральным консулом РФ в Мумбаи Алексеем Суровцевым, руководителем представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Тимуром Векиловым, представителем ВЭБ РФ в Мумбаи Александром Перминовым, представителем торгпредства РФ в Мумбаи Сергеем Нечунеевым.
"В 2021 году товарооборот Рязанской области с Индией составил свыше 500 миллионов долларов и по сравнению с 2020 годом увеличился более чем в 27 раз... Мы очень рассчитываем на укрепление сотрудничества c Индией по многим направлениям. Мы приехали, чтобы найти новых партнеров и друзей. Рассчитываем на диалог, который в итоге даст четкое понимание перспектив общей взаимовыгодной работы, а они, безусловно, есть. Ждать, когда все успокоится, наладится и изменится в мире, нельзя. На вызовы надо отвечать", - цитирует Любимова его пресс-служба.
По словам губернатора, регион экспортирует в Индию радиолокационную аппаратуру, кровельные материалы, автоприцепы, пластмассовые изделия, кожу, контрольно-измерительное оборудование. От индийских поставщиков Рязанская область получает пищевые жиры и масла, электрическое оборудование, средства для обработки кожи, изделия из черных металлов, продукцию химической промышленности. Любимов предложил коллегам из консульства, торгового представительства и РЭЦ организовать реверсные бизнес-миссии предпринимателей Индии в Рязанскую область.
Суровцев отметил, что Рязанская область стала первым российским регионом, приехавшим в Индию с бизнес-миссией после коронавирусных ограничений.
"Вы сделали очень правильный шаг, приехав в Индию. Мы очень надеемся, что ваш визит принесет ощутимую пользу для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Уверен, что это начало наших отношений на новом уровне", - цитирует генерального консула РФ пресс-служба правительства Рязанской области.
На презентации инвестиционного потенциала Рязанской области, прошедшей на площадке ТПП Индии, представили инструменты сотрудничества, которые сформированы в регионе для резидентов инвестиционных площадок, в том числе индустриального парка "Рязанский", агропромышленного парка "АгроТерра" и логистического парка. Также участники рязанской бизнес-миссии провели переговоры с руководством одного из фармацевтических предприятий в Мумбаи. Стороны обсудили возможности сотрудничества с медицинским кластером и перспективы кооперации в рамках создания совместных производств по выпуску востребованного медицинского оборудования, подчеркивается в сообщении.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
07:56
Товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60 процентов
 
Рязанская областьЭкономикаИндияРязанская областьРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Торгово-промышленная палата РФНиколай Любимов
 
 
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