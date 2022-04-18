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Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма
Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 18.04.2022
Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о снятии ограничений на торговое сотрудничество между Херсонской областью... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:01
2022-04-18T13:01
2022-04-18T13:01
россия
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херсонская область
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о снятии ограничений на торговое сотрудничество между Херсонской областью и Крымом."Очевидно, что это зона специальной военной операции. А как там регулируется передвижение граждан - это вопрос к министерству обороны (России). Разумеется, там целый набор ограничений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сняты ли ограничения на торговые связи между Херсонской областью и Крымом.
https://ria.ru/20220410/gumpomosch-1782745059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, херсонская область , республика крым, дмитрий песков, в мире
Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма