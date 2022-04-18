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Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма

Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 18.04.2022

Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о снятии ограничений на торговое сотрудничество между Херсонской областью... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T13:01

2022-04-18T13:01

2022-04-18T13:01

россия

украина

херсонская область

республика крым

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о снятии ограничений на торговое сотрудничество между Херсонской областью и Крымом."Очевидно, что это зона специальной военной операции. А как там регулируется передвижение граждан - это вопрос к министерству обороны (России). Разумеется, там целый набор ограничений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сняты ли ограничения на торговые связи между Херсонской областью и Крымом.

https://ria.ru/20220410/gumpomosch-1782745059.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, херсонская область , республика крым, дмитрий песков, в мире