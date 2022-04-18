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Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 18.04.2022
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Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма
Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма - РИА Новости, 18.04.2022
Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о снятии ограничений на торговое сотрудничество между Херсонской областью... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T13:01
2022-04-18T13:01
россия
украина
херсонская область
республика крым
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о снятии ограничений на торговое сотрудничество между Херсонской областью и Крымом."Очевидно, что это зона специальной военной операции. А как там регулируется передвижение граждан - это вопрос к министерству обороны (России). Разумеется, там целый набор ограничений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сняты ли ограничения на торговые связи между Херсонской областью и Крымом.
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россия
украина
херсонская область
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россия, украина, херсонская область , республика крым, дмитрий песков, в мире
13:01 18.04.2022
 
Песков переадресовал вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о торговых связях Херсонской области и Крыма

© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкСтела "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стела Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Стела "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о снятии ограничений на торговое сотрудничество между Херсонской областью и Крымом.
"Очевидно, что это зона специальной военной операции. А как там регулируется передвижение граждан - это вопрос к министерству обороны (России). Разумеется, там целый набор ограничений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, сняты ли ограничения на торговые связи между Херсонской областью и Крымом.
Выдача гуманитарной помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
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РоссияУкраинаХерсонская областьРеспублика КрымДмитрий ПесковВ мире
 
 
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