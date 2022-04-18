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Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу" - РИА Новости, 19.04.2022
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Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу"
Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу" - РИА Новости, 19.04.2022
Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу"
Москва с 23 апреля запускает акцию "Зеленая суббота", в рамках которой жители столицы смогут обменяться электронной и бытовой техникой, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T13:52
2022-04-19T13:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва с 23 апреля запускает акцию "Зеленая суббота", в рамках которой жители столицы смогут обменяться электронной и бытовой техникой, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."В Москве стартует серия ежемесячных акций дарения вещей "Зеленая суббота". Теперь каждую третью субботу месяца жители столицы смогут передать ненужные вещи тем, кто в них нуждается, или обменяться с другими дарителями. Первое мероприятие состоится уже 23 апреля, накануне Международного дня Земли", - говорится в сообщении.Отмечается, что первая "Зеленая суббота" состоится в экоцентре "Битцевский лес" с 11.00 до 16.00. "Приносить для обмена можно электрические и бытовые приборы небольшого и среднего размера - до микроволновки. Главное – чтобы техника была в рабочем состоянии и могла послужить другим", - добавили в Мосприроде.
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москва, мосприрода
13:52 18.04.2022 (обновлено: 13:51 19.04.2022)
 

Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу"

© Фото : ГПБУ "Мосприрода"Электроприборы
Электроприборы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва с 23 апреля запускает акцию "Зеленая суббота", в рамках которой жители столицы смогут обменяться электронной и бытовой техникой, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.
Москве стартует серия ежемесячных акций дарения вещей "Зеленая суббота". Теперь каждую третью субботу месяца жители столицы смогут передать ненужные вещи тем, кто в них нуждается, или обменяться с другими дарителями. Первое мероприятие состоится уже 23 апреля, накануне Международного дня Земли", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что первая "Зеленая суббота" состоится в экоцентре "Битцевский лес" с 11.00 до 16.00. "Приносить для обмена можно электрические и бытовые приборы небольшого и среднего размера - до микроволновки. Главное – чтобы техника была в рабочем состоянии и могла послужить другим", - добавили в Мосприроде.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
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