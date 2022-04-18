https://ria.ru/20220418/tekhnika-1784290668.html
Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу"
Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу" - РИА Новости, 19.04.2022
Мосприрода: москвичи смогут обменяться техникой в "Зеленую субботу"
Москва с 23 апреля запускает акцию "Зеленая суббота", в рамках которой жители столицы смогут обменяться электронной и бытовой техникой, сообщается в... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-18T13:52
2022-04-18T13:52
2022-04-19T13:51
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мосприрода
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Москва с 23 апреля запускает акцию "Зеленая суббота", в рамках которой жители столицы смогут обменяться электронной и бытовой техникой, сообщается в Telegram-канале Мосприроды."В Москве стартует серия ежемесячных акций дарения вещей "Зеленая суббота". Теперь каждую третью субботу месяца жители столицы смогут передать ненужные вещи тем, кто в них нуждается, или обменяться с другими дарителями. Первое мероприятие состоится уже 23 апреля, накануне Международного дня Земли", - говорится в сообщении.Отмечается, что первая "Зеленая суббота" состоится в экоцентре "Битцевский лес" с 11.00 до 16.00. "Приносить для обмена можно электрические и бытовые приборы небольшого и среднего размера - до микроволновки. Главное – чтобы техника была в рабочем состоянии и могла послужить другим", - добавили в Мосприроде.
https://ria.ru/20220416/moskva-1783861536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода