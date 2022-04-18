https://ria.ru/20220418/tayvan-1784101250.html

Эксперт назвал примерные сроки обострения ситуации в Тайваньском проливе

Эксперт назвал примерные сроки обострения ситуации в Тайваньском проливе - РИА Новости, 18.04.2022

Эксперт назвал примерные сроки обострения ситуации в Тайваньском проливе

Обострение обстановки в Тайваньском проливе с большой вероятностью произойдет через 3-5 лет, последствия кризиса на Тайване будут серьезнее, чем происходящее... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T14:16

2022-04-18T14:16

2022-04-18T14:17

в мире

китай

тайвань

минобороны китая

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728362708_75:259:2984:1895_1920x0_80_0_0_d27a75173e1117c492c5e36045dea4d5.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Обострение обстановки в Тайваньском проливе с большой вероятностью произойдет через 3-5 лет, последствия кризиса на Тайване будут серьезнее, чем происходящее сегодня в связи с Украиной, заявил РИА Новости директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.На фоне визита группы американских сенаторов на Тайвань Китай объявил о проведении масштабных военных учений. Белый дом заявил, что США сделают все, чтобы не допустить насильственного воссоединения острова с материковым Китаем. В пятницу, 15 апреля, китайские военные сообщили о проведении учений у острова Тайвань. Спровоцировали их "серьезные неверные сигналы", которые США посылают "тайваньским сепаратистам", говорится в заявлении Министерства обороны КНР."Рост напряженности идет неуклонно с 2018 года, и ситуация с каждым годом становится хуже. Рано или поздно мы можем подойти к очень опасному кризису в Тайваньском проливе. С точки зрения последствий для мировой политики, экономики и глобальной безопасности он будет гораздо более серьезным, чем все, что происходит на Украине, поскольку значимость Тайваня несоизмеримо больше, чем значимость Украины", - сказал Кашин.По словам эксперта, нет оснований ожидать, что кризис случится немедленно."Я бы предположил, что нас ждут драматические события в том районе в течение ближайших 3-5 лет. Сейчас проводятся учения, которые являются реакцией на шаги США в направлении постепенного признания статуса Тайваня как государства, в частности, в ответ на визит на Тайвань группы американских сенаторов", - пояснил он.По словам Кашина, в Китае есть закон о борьбе с сепаратизмом, принятый в 2005 году. Он гласит, что военные действия могут быть спровоцированы реальными шагами острова в направлении независимости. Среди таких шагов эксперт назвал референдум о статусе, размещение на Тайване иностранных войск или осознание китайским правительством того факта, что возможности мирного воссоединения исчерпаны."С 1979 года у США был отдельный закон "Об отношениях с Тайванем". Иногда США делают шаги, которые размывают признание принципа одного Китая: начинают восстанавливаться официальные контакты между чиновниками на довольно высоком уровне, представительству США на Тайване придаются формальные черты, которые присущи полноценным посольствам. Растет военное сотрудничество, причем на остров направляются инструкторы, которые там работают в форме", - добавил эксперт.По мнению Кашина, деэскалацию сейчас трудно представить, так как ни одна из сторон не готова отступить.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220415/kitay-1783672116.html

https://ria.ru/20220415/ucheniya-1783646354.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, минобороны китая, сша